Assassinatos de Meerut: família de cinco pessoas exterminada, corpos de crianças encontrados em cama box

Pessoas se reúnem no local onde foram encontrados os corpos de cinco membros de uma família em sua casa, em Meerut, Uttar Pradesh, em 10 de janeiro de 2025.

Cinco membros de uma família, incluindo três crianças de oito, quatro anos e uma cujos corpos foram enfiados em sacos e mantidos em uma cama-caixa, foram encontrados mortos em sua casa, disse a polícia na sexta-feira (10 de janeiro de 2025). Duas pessoas foram presas pelos assassinatos sensacionais que chocaram esta cidade em Uttar Pradesh.

Vários suspeitos também foram presos pelo assassinato que veio à tona na noite de quinta-feira (9 de janeiro de 2025). Os corpos dos pais estavam embrulhados em lençóis. E todos os cinco tinham feridas profundas na cabeça e marcas de cortes no pescoço.

O Superintendente Sênior de Polícia (SSP) Vipin Tada disse: “Com base em uma denúncia apresentada pelos familiares da mulher falecida, um caso foi registrado contra três acusados ​​identificados e algumas pessoas não identificadas. Dois suspeitos identificados e vários outros foram detidos por questionando.”

A polícia disse que os corpos do marido e da mulher foram encontrados envoltos em lençóis, enquanto os de seus três filhos foram enfiados no compartimento de armazenamento de uma cama na casa da família no bairro densamente povoado de Suhail Garden, na área da polícia de Lisari Gate. estação.

Tada acrescentou que um suspeito identificado está fugindo e equipes policiais foram enviadas para prendê-lo. “Todas as evidências estão sendo reunidas e o caso será resolvido em breve”, disse ele.

Os falecidos foram identificados como Moin, aliás Moinuddin (52), sua esposa Asma (45) e suas filhas Afsah (8), Aziza (4) e Adeeba (1).

De acordo com a polícia de Lisari Gate, o irmão de Asma, Shamim, apresentou uma queixa formal tarde da noite. Ele acusou a cunhada mais nova de Asma, Nazrana, e seus dois irmãos de estarem envolvidos nos supostos assassinatos.

O SSP, que visitou a cena do crime na noite de quinta-feira junto com outros oficiais superiores, disse que a casa da família estava trancada por fora quando moradores e vizinhos a verificaram à noite.

“Depois de terem acesso pelo telhado, encontraram os corpos”, disse Tada aos jornalistas. “A forma como a casa foi trancada sugere que o indivíduo envolvido no crime pode ter sido alguém conhecido da família”. A SSP disse que as investigações preliminares apontam uma antiga inimizade como possível motivo do incidente. “Uma investigação detalhada está em andamento”, acrescentou.

A SSP disse ainda que as pernas de um dos falecidos foram encontradas amarradas com um lençol, acrescentando que uma equipa forense e oficiais superiores estão a recolher provas.

A família mudou-se recentemente para a área e a polícia está investigando seus antecedentes para descobrir mais detalhes.

Moin, que é mecânico de profissão, e Asma estavam desaparecidos desde quarta-feira, disse Tada. Segundo a polícia, Salim, irmão de Moin, foi o primeiro a presenciar a cena horrível quando foi ver a família preocupada com o paradeiro de seu irmão.

Salim chegou à casa de Moin com a esposa. Depois de várias tentativas frustradas de abrir a porta, forçaram a entrada com a ajuda de vizinhos.