Assault ao motorista do NWKRTC: Reddy Reddy visitará Belagavi em 24 de fevereiro

Os trabalhadores de Shiv Sena (UBT) organizam um protesto quando os ônibus com números de Karnataka em Pune no domingo. | Crédito da foto: PTI

Como a situação de ambos os lados da fronteira com Karnataka-Maharashtra permaneceu tensa após o ataque de um motorista de ônibus do noroeste da Karnataka Road Transport Corporation (NWKRTC) na sexta-feira (21 de fevereiro de 2025) depois que ele pediu a um passageiro que fale em Kannadá , Transporte de transporte de transporte de karnataka Transporte de transporte de transporte de transporte de kand transporte? O ministro Ramalinga Reddy visitará Belagavi na segunda -feira (24 de fevereiro de 2025) para fazer um balanço da situação com respeito aos serviços de ônibus.

Deve -se notar que os serviços de ônibus através da fronteira foram suspensos por ambos os estados como parte das medidas de segurança logo após o ataque.

Nesse contexto, a visita de Reddy causou esperança de que os serviços de ônibus possam ser retomados na segunda -feira (24 de fevereiro de 2025) do lado de Karnataka. As autoridades de transporte de Karnataka indicaram que os serviços deveriam retomar na segunda -feira (24 de fevereiro de 2025) se não houvesse mais escalada de tensão.

Por sua parte, Reddy enfatizou a necessidade de tomar medidas contra aqueles que atacaram o diretor e aqueles que danificaram os ônibus do KSRTC. Ele disse que os ônibus desfigurados nos dois estados não têm propósito e só podem aumentar a tensão. Ele também pediu às várias comunidades linguísticas que vivessem pacificamente e harmoniosamente.

Enquanto isso, a polícia de Belagavi prendeu uma pessoa mais acusada de agredir o diretor. Com a prisão de Mohan Hanchinal por Chikka Balekundri Village, o número de presos aumentou para cinco e também inclui um menor.

O diretor ferido, Mahadevappa Hukkeri, ainda está em tratamento em Beagavi.

Deve -se notar que o episódio deu outra virada no sábado (22 de fevereiro de 2025), com um revés sob as disposições da Lei de Proteção à Criança dos Crimes Sexuais (POCSO) que é apresentada contra o motorista por alguns moradores de Chikka Balekundri, alegando que eu estava tentando incomodar uma garota mais nova no ônibus.

Enquanto isso, o presidente do Karnataka Rakshana Vedike, Narayana Gowda, visitará o distrito de Belagavi na terça -feira (25 de fevereiro de 2025) para condenar o ataque do diretor.

Os serviços de ônibus entre Karnataka e Maharashtra pararam depois que alguns ativistas da Sena Sena (UBT) danificaram os veículos KSRTC em Pune e Kolhapur. Os ativistas de Karnataka Rakshana Vedike haviam parado alguns ônibus Maharashtra em Athani e Ramdurg, no distrito de Belagavi.

A partir de agora, os ônibus são direcionados apenas para a fronteira entre os estados. Segundo as autoridades, os ônibus da NWKRTC podem iniciar operações de interesse na segunda -feira (24 de fevereiro de 2025). Deve -se notar que o Ministro dos Transportes de Maharashtra, Pratap Sarnaik, disse que os ônibus da Corporação Estadual de Transporte Estadual de Maharashtra (MSRTC) não funcionarão até que as conversas entre ministros relacionadas aos dois estados sejam realizadas.

ÔNIBUS DE KSRTC DEFIGURADOS

Enquanto isso, os ônibus KSRTC foram desfigurados em algumas áreas, incluindo Kolhapur, com slogans em tinta preta.

O ex-ministro principal de Maharashtra, Prithviraj Chavan, no domingo (23 de fevereiro de 2025) apontou que a disputa fronteiriça de Karnataka-Maharashtra está pendente há muito tempo e disse: “O centro deve acelerar o caso no Supremo Tribunal . O ex -ministro principal de Maharashtra Vilasrao Despmukh trouxe o assunto perante a Suprema Corte e agora está pendente nos últimos 25 anos.