Assembléia de Assam adiou três vezes; Declaração, membros da oposição criam cenas barulhentas

A Assembléia de Assam foi adiada três vezes na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025), quando os membros da decisão e da oposição exigiram discussões sobre várias questões, suspendendo outros negócios de rotina do dia.

A oposição trouxe quatro movimentos de adiamento, enquanto o Banco do Tesouro procurou uma discussão sobre um relatório recente sobre o golpe da APSC Cash-for-WOB.

Os movimentos de adiamento foram sobre a tragédia das minas de carvão de Umrangso pelo Congresso, carvão e outros sindicatos da CPI (M), suposta tortura de cidadãos indianos em um centro de detenção pela AIUDF e a fraude de caixa para o trabalho para o trabalho na Comissão de Serviço Público Assam para a Comissão de Serviço Público Independente para MLA Akhil Gogoi.

Assim que o tempo da pergunta terminou, ambas as partes terminaram no poço da casa e pressionaram por suas demandas.

Em um caso raro, o passeio dominante do BJP levantou slogans e aplaudiu o poço enquanto pediu ao Presidente para permitir uma discussão sobre o relatório da Comissão de Justiça (aposentado) Biplab Kumar Sharma no golpe da APSC.

Embora toda a oposição tenha exigido que o Presidente aceitasse seus quatro avisos, a AIUDF mostrou banners que exigiam justiça para pessoas supostamente torturadas em nome de ser estrangeiros e mantidas em um centro de detenção.

O orador Biswajit Damaryy rejeitou as cinco demandas e disse: “Você pode levantar os problemas através de outros dispositivos. Retorno e levantar o problema de seus assentos”. No entanto, ninguém aceitou sua aplicação e continuou com sloganeing dentro do poço.

O orador adiou a casa por 10 minutos.

Quando a casa foi retomada, o caos continuou e a mesma situação prevaleceu.

“Temos uma discussão sobre o discurso do governador. Não há escopo para qualquer outra discussão hoje. Agora é uma hora zero, então permita que a casa funcione”, disse Damajary.

Sem levar em consideração que ninguém prestou atenção ao seu recurso, o orador adiou a casa pela segunda vez por 10 minutos.

Assim que a Câmara se encontrou, a mesma situação barulhenta continuou com a decisão e a oposição gritando do poço.

O orador pela terceira vez adiou a casa por 20 minutos.

Quando a Assembléia retomou, o primeiro -ministro Himanta Biswa Sarma disse que o governo está pronto para discutir as quatro questões.

“Não temos problemas em discutir os assuntos. Esta sessão de orçamento continuará por um mês. Então, solicito ao palestrante que dê tempo para discutir essas questões”, acrescentou.

Depois disso, ambas as partes pacificaram como empresas normais começaram depois.