Assembleia de Kerala: Ministro da Agricultura pede MSP específico do estado para lidar com os altos custos de produção de arroz

Um preço mínimo uniforme de apoio fixado pelo governo central para a aquisição de arroz não é científico e não beneficiará os agricultores em estados onde o custo de produção de arroz é elevado, disse o Ministro da Agricultura de Kerala, P. Prasad.

Respondendo a uma moção de convocação na Assembleia de Kerala aqui na quarta-feira (22 de janeiro de 2025), o Ministro disse que o atual MSP para arroz fixado pelo Centro só beneficiaria os agricultores em estados onde o custo de produção é relativamente baixo. Em vez disso, o Centro deveria estar preparado para fixar o MSP específico do estado para a aquisição de arroz com base no custo de produção envolvido em vários estados, disse o Ministro.

Em Kerala, 1 kg de arroz é agora comprado aos agricultores a um preço de compra de Rs 28,32, que inclui ações para o Centro e para o Estado. No entanto, a produção de arroz só beneficiaria os agricultores se o preço de aquisição aumentasse para 40 rupias, disse Rajan.

Atualmente, o Centro deve um atraso de Rs 1.077,67 milhões a Kerala em termos de preço de aquisição. O atraso no recebimento do pagamento do Centro causou pressão adicional na Supplyco (a agência de aquisição de arroz em Kerala). A agência tem fornecido o preço de compra do arroz aos agricultores na forma de empréstimo com o apoio de um consórcio de bancos. O empréstimo será reembolsado pela agência quando o Centro divulgar sua parte no preço de aquisição, disse ele.

Além disso, o Centro liberta a sua parte do preço de aquisição apenas depois de o arroz processado ser distribuído aos beneficiários após o devido processo, levando a um grande atraso na obtenção do preço, disse o Ministro. O Centro também tem que pagar um atraso de Rs 257,44 milhões pagos pela Supplyco como custo de transporte para as usinas para transportar o arroz adquirido das fazendas para as usinas, disse ele.

O Ministro acrescentou que o subcomité da Assembleia está a examinar um relatório apresentado por um comité de peritos chefiado pelo oficial reformado do IAS VK Baby sobre a melhoria do sistema de aquisição de arroz.

Haverá alguma modernização do sistema actual com base na recomendação do relatório assim que for aprovado pelo Estado, incluindo a intervenção do Estado para processar e distribuir arroz através da máquina do Estado, disse o Ministro.