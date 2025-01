Assembleia de Kerala: Oposição UDF organiza greve por ‘negação de benefícios’ a funcionários do governo

A oposição Frente Democrática Unida (UDF), liderada pelo Congresso, saiu da Assembleia de Kerala em protesto na quarta-feira (22 de janeiro de 2025), acusando o governo de M da Frente Democrática de Esquerda (LDF), liderado pelo PCI, de apatia ao abordar o “ situação sem precedentes”. atraso” na revisão salarial e outros benefícios de funcionários públicos e pensionistas.

Uma exigência da oposição para que a Câmara adiasse os trabalhos do dia para discutir o assunto foi rejeitada pelo Presidente AN Shamseer depois do Ministro das Finanças KN Balagopal qualificar as alegações da UDF como “motivadas politicamente, enganosas e sem fundamento”.

A questão surgiu na Câmara num dia em que uma secção de organizações de trabalhadores e professores está em greve em Kerala em protesto contra a “negação contínua” da revisão salarial, subsídio de custos, isenção de licenças e outros benefícios.

Garantia do Ministro das Finanças

Balagopal garantiu à Assembleia que o governo estadual desembolsaria os benefícios dentro de um prazo determinado. As garantias sobre os benefícios dos empregados feitas pelo ministro-chefe Pinarayi Vijayan em julho de 2024 sob uma declaração da Regra 300 na Câmara serão mantidas, disse ele.

“Era a UDF, liderada pelo Congresso, que tinha um histórico de negar aos funcionários os benefícios a que tinham direito”, disse ele. Conforme anunciado pelo Ministro-Chefe, dois atrasos pendentes no DA foram emitidos este ano. Mais dois serão desembolsados ​​no próximo ano fiscal, disse Balagopal.

Acusou a UDF de ser “insincera” na sua preocupação com o bem-estar dos trabalhadores, dizendo que os trabalhadores e agricultores estavam cientes de que a Frente de Esquerda representava a sua “garantia”. “Kerala está entre os poucos estados que permitiram benefícios de isenção de licença e implementaram revisão salarial uma vez a cada cinco anos”, disse ele.

Embora o governo da União tenha deixado 10 lakh de vagas não preenchidas, o governo da LDF em Kerala assumiu a responsabilidade de preencher todas as vagas, disse Balagopal.

A oposição revida

Membros da oposição acusaram o ministro de “se esquivar habilmente” das questões reais e de negar benefícios aos funcionários no valor de ₹ 1 lakh crore em benefícios retidos e vários outros benefícios que foram retirados, como a ponderação de serviço na revisão salarial e o subsídio para a construção de habitação.

O líder da oposição VD Satheesan acusou o governo de negar aos funcionários Rs 35.000 milhões em DA, Rs 24.500 milhões em isenção de licença e Rs 5.500 milhões em benefícios de revisão salarial. Embora o último prazo de revisão salarial tenha terminado em julho de 2024, o governo ainda não formou uma nova Comissão de Revisão Salarial. “Se tivesse sido constituída a tempo, a comissão já teria apresentado o seu relatório”, disse Satheesan.

Nenhum outro governo em Kerala acumulou um atraso tão grande em benefícios aos empregados, afirmou.

O PC do Congresso Vishnunadh, que propôs a moção de adiamento, acusou o governo de negar a opção de abrir mão da licença por cinco anos e de múltiplos pagamentos de outros benefícios. “O mesmo CPI(M) que justificou a negação da isenção de licença durante cinco anos lançou protestos quando o governo da UDF liderado por AK Antony reteve temporariamente a opção durante 20 dias”, disse ele.

Os membros da UDF também consideraram o plano de saúde MEDISEP “inútil” para empregados e pensionistas na sua forma actual.