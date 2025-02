Assembléia de Rocucherry para se reunir em 12 de fevereiro

A Assembléia Legislativa de Puducherry se reunirá por uma curta duração às 9h30 da quarta -feira (12 de fevereiro de 2025).

Embora o governo não tenha declarado oficialmente a agenda da sessão, as fontes do partido no poder disse que o objetivo era cumprir seu compromisso constitucional de aderir ao interregno de seis meses entre duas sessões.

A sessão orçamentária do dado senoidal foi adiada em 14 de agosto de 2024 e, de acordo com as regras, a Câmara deve se reunir antes de 14 de fevereiro de 2025. “A sessão será por alguns minutos sem empresas privadas planejadas como orçamento. A sessão foi agendada para o próximo mês. A sessão de quarta -feira começará com referências de obituário aos líderes, incluindo o ex -primeiro -ministro Manmohan Singh. O governo também poderia colocar contas de rotina relacionadas ao GST e a outros ”, disse um membro do partido no poder O hindu.

Embora de curta duração, a sessão seja importante, pois será pela primeira vez que a Assembléia se reúne depois de três legisladores independentes, apoiando a decisão do Congresso All India e o Partido Bharatiya Janata, apresentou avisos separados para mover um movimento de não -confiança Contra o orador R. Selvam. G. Nehru, também conhecido como Kuppusamy (que suporta o AINRC na assembléia) e P. angalane e M. Sivasankar (ambos apoiando o BJP) apresentaram o aviso para mover o movimento da não confiança contra o Sr. Selvam em dezembro do ano passado.

Sem o apoio aos três legisladores do partido no poder ou à principal oposição Dravida Munnetra Kazhagam e seu aliado do Partido do Congresso, a moção não pode ser tomada, mas a sessão dará uma indicação de se as diferenças entre os MLAs e os palestrantes perseguidos.

As fontes do campo da oposição disseram que tentariam usar o chão da câmara para indicar as deficiências na governança, especialmente o fracasso do governo em obter assistência central, apesar das mesmas formações políticas que governam Potucherry e o Centro.

Projeto E-Vidhan.

O secretário da Assembléia disse que o trabalho estava prestes a terminar, para que procedimentos digitais e sem papel sob a aplicação nacional de E-Vidhan. O governo central forneceu a rúpias de ₹ 8 milhões para digitalizar os procedimentos da Assembléia de Suducherry.