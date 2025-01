O presidente da Assembleia Legislativa de Tamil Nadu, M. Appavu, sustentou na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) que a questão levantada pelo governador RN Ravi sobre a execução do hino nacional em fevereiro de 2024, durante a primeira sessão da Assembleia daquele ano, já havia sido “resolvido.” ”. Ele também citou a tradição, segundo a qual o Tamil Tailandês Vaazhthu seria cantado antes do discurso do Governador e depois o hino nacional.

O Governador enviou uma comunicação sobre a execução do hino nacional no dia 12 de fevereiro de 2024 e a questão já foi resolvida, disse o Porta-Voz.

Na segunda-feira, o governador Ravi deixou a Assembleia sem fazer seu discurso habitual na Câmara. A reclamação deles era que o hino nacional não foi tocado depois do Tamil Tailandês Vazhthu.

Appavu afirmou que proferir o discurso habitual na Assembleia era uma das atribuições do Governador nos termos do n.º 1 do artigo 176.º da Constituição. “O Governador visitou hoje a Assembleia para cumprir o seu dever.”

O Presidente afirmou ainda: “Esta augusta Câmara sempre seguiu as tradições. Avisei aos membros que Tamil Tailandês Vaazhthu “Seria cantado antes do discurso do Governador e o hino nacional seria cantado após o discurso.”

Depois que o presidente concluiu seu discurso, os parlamentares cantaram o hino nacional.