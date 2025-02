Assentos abertos na Alemanha, mais de 59 milhões de alemães chamados aos votos das eleições

Aos 8 anos, os lugares para restaurar o Bundestag, o Parlamento Federal foram abertos na Alemanha e cerca de 59,2 milhões de alemães são chamados às pesquisas de opinião pública. Os assentos estarão abertos até as 18:00. O país é dividido em 299 distritos eleitorais. Nos últimos anos, o número de deputados aumentou; portanto, a lei eleitoral foi regulamentada em 2023: 630 será eleita deputados. Cada eleitor pode indicar dois votos: o primeiro refere -se diretamente ao candidato deste distrito eleitoral, o segundo refere -se à lista bloqueada e definida pelas partes para cada um dos doze estados federados e três estados das cidades. Esta segunda votação é a porcentagem final de assentos que o partido terá no Bundestag. Somente partes que atingem pelo menos 5% dos votos ou pelo menos três mandatos diretos são admitidos na tarefa. Existem 29 páginas nas eleições.

O último desafio entre Olaf Scholz E Friedrich Merz consome remotamente Potsdam E Munique Bavieraum no leste e outro no oeste do país.

Os conceitos geográficos não são mais irrelevantes, várias horas após a votação em uma Alemanha cada vez mais uniforme e onde está ultra -pronta Alice Weidel Tiktok é despovoado, como no antigo DDR obcecado.

O chanceler social -democrata, que dá pesquisas de opinião pública no final de sua carreira política, mostra que ele não desiste e ainda se concentra na vitória. Enquanto o líder da CDU, um passo do chanceler, ele garantiu: “Voltarei à Alemanha uma voz alta na Europa”. Um governo sólido e estável em Berlim é o que exigiria, lendo muitos observadores, especialmente enquanto de Donald Trump, europeus e Volodymyr Zlensky, que está na última capa de Spiegel com o título “Betrayal”.

Mesmo na República Tcheca, há um pedido de uma política mais cortada, em um cenário que foi ainda mais sombrio no centro dos ataques: a última noite de sexta -feira, a matriz anti -semita, foi cometida no coração da capital, Entre os quais foi cometido, entre o renomado memorial de shoah, da Síria de 19 anos que gostaria de “matar judeus”. Ataques que podem preferir ultra -direito.

Enquanto milhares de pessoas continuam demonstrando contra o AFD – elas foram reabertas nas últimas horas, escoltando os EUA e os postos de Elon Musk – em muitas cidades alemãs, incluindo Berlim. “Eu não acredito em milagres, mas na vitória”, disse Scholz, que conta com o quinto dos 59 milhões de votos justificados, o que não é uma pequena parte. “Estou convencido de que muitos decidirão desta vez nas eleições”, disse ele. Muitos deles escolhem o SPD e “seremos fortes o suficiente para continuar gerenciando o país”.

Scholz era contrário a Trump em várias ocasiões, em paz na Ucrânia, como reivindicações contra a Groenlândia e o Canadá, e também garantiu “posições paradas” hoje. Merz disse: “Como chanceler federal, vou novamente uma parte ativa na definição de política européia, a Alemanha terá uma voz forte na UE e respeitará nossos interesses na Europa com a Europa”. Isso não deve se limitar a um local na tabela secundária: “Temos que ficar na mesa principal, devemos aplicar nossos interesses à Rússia, China e, se necessário,”.

Ele foi questionado sobre o verdadeiro poder político do futuro chanceler do Democrata Cristão: o crescimento de pequenos partidos ameaça a grande coalizão da CDU e SPD, as chances reais de um governo estável, segundo alguns analistas. O governo de três vias levaria o país ao caos, como aconteceu no executivo verde-amarelo vermelho, entrou em colapso após a expulsão do líder liberal Christian Lindner.

SerA última pesquisa segura publicada pelo BILD seria 29,5%dos conservadores, seguidos por 21%de AFD Ultra -Decay, o SPD é 15%da posição. Os verdes têm 12,5%. Linke seria 7,5 e BSW Sahra Wagenknecht recebe 5%, liberais com risco de 4,5% entrando no Bundestag. O clima é ativado, como pode ser visto nas ruas de diferentes cidades do país, onde se manifesta por vários dias contra a extrema direita. Também na véspera dessas primeiras eleições. “Anti -semitismo é uma vergonha deste país”, Robert Hatek Greehed, que também é chanceler chanceler. “E eles têm que lutar por todos os meios. Isso significa qualquer forma de anti -semitismo. Não deve ser áreas sombreadas ”. Hoje, contra o AFD, 40.000 pessoas foram para a praça em Hamburgo, 20.000 Freiburg e vários milhares em Stuttgart.

