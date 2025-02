Assentos abertos na Alemanha, Merz e Scholz votaram

Aos 8 anos, os lugares para restaurar o Bundestag, o Parlamento Federal foram abertos na Alemanha e cerca de 59,2 milhões de alemães são chamados às pesquisas de opinião pública. Os assentos estarão abertos até as 18:00. O país é dividido em 299 distritos eleitorais. Nos últimos anos, o número de deputados aumentou; portanto, a lei eleitoral foi regulamentada em 2023: 630 será eleita deputados. Cada eleitor pode indicar dois votos: o primeiro refere -se diretamente ao candidato deste distrito eleitoral, o segundo refere -se à lista bloqueada e definida pelas partes para cada um dos doze estados federados e três estados das cidades. Esta segunda votação é a porcentagem final de assentos que o partido terá no Bundestag. Somente partes que atingem pelo menos 5% dos votos ou pelo menos três mandatos diretos são admitidos na tarefa. Existem 29 páginas nas eleições.

Friedrich MerzO candidato à CDU, votado em sua cadeira no norte da Reno-Western. Ele acompanhou Merz, acompanhou sua esposa Charlotte, chegou ao assento a pé. Ele não fez uma declaração a jornalistas que o esperavam. Merz é um candidato no mesmo distrito em que foi mais votado nas últimas eleições de 2021 e, após um longo intervalo, ele retornou ao Parlamento.

Chanceler federal alemão Olaf Scholz Ele votou no assento em Potsdam. Scholz foi acompanhado por sua esposa Britta Ernst. Neste distrito de Brandenburg Olaf Scholz, também é candidato, como em 2021, quando foi mais votado com 34%. No mesmo distrito eleitoral, o ministro das Relações Exteriores, Annalena Baertbock Green, também foi indicado, que parou 18,8%em 2021.

Frank-Walter SteinmeierPresidente federal da Alemanha, votou em uma cadeira em Berlim esta manhã. Ele agradeceu aos funcionários na presidência e depois convidou cidadãos e cidades para votar: “Use seu direito de votar, vá votar e contribuir para determinar o futuro de nosso país. Vote sabendo que essa pode ser sua voz crucial.

Enquanto milhares de pessoas continuam demonstrando contra o AFD – elas foram reabertas nas últimas horas, escoltando os EUA e os postos de Elon Musk – em muitas cidades alemãs, incluindo Berlim. “Não acredito em milagres, mas na vitória”, disse Olaf Scholz, que conta com o indeciso, quinto de 59 milhões de votos justificados, o que não é uma pequena parte. “Estou convencido de que muitos decidirão desta vez nas eleições”, disse ele. Muitos deles escolhem o SPD e “seremos fortes o suficiente para continuar gerenciando o país”.

Scholz era contrário a Trump em várias ocasiões, em paz na Ucrânia, como reivindicações contra a Groenlândia e o Canadá, e também garantiu “posições paradas” hoje. Merz disse: “Como chanceler federal, vou novamente uma parte ativa na definição de política européia, a Alemanha terá uma voz forte na UE e respeitará nossos interesses na Europa com a Europa”. Isso não deve se limitar a um local na tabela secundária: “Temos que ficar na mesa principal, devemos aplicar nossos interesses à Rússia, China e, se necessário,”.

Ele foi questionado sobre o verdadeiro poder político do futuro chanceler do Democrata Cristão: o crescimento de pequenos partidos ameaça a grande coalizão da CDU e SPD, as chances reais de um governo estável, segundo alguns analistas. O governo de três vias levaria o país ao caos, como aconteceu no executivo verde-amarelo vermelho, entrou em colapso após a expulsão do líder liberal Christian Lindner.

SerA última pesquisa segura publicada pelo BILD seria 29,5%dos conservadores, seguidos por 21%de AFD Ultra -Decay, o SPD é 15%da posição. Os verdes têm 12,5%. Linke seria 7,5 e BSW Sahra Wagenknecht recebe 5%, liberais com risco de 4,5% entrando no Bundestag. O clima é ativado, como pode ser visto nas ruas de diferentes cidades do país, onde se manifesta por vários dias contra a extrema direita. Também na véspera dessas primeiras eleições. “Anti -semitismo é uma vergonha deste país”, Robert Hatek Greehed, que também é chanceler chanceler. “E eles têm que lutar por todos os meios. Isso significa qualquer forma de anti -semitismo. Não deve ser áreas sombreadas ”. Hoje, contra o AFD, 40.000 pessoas foram para a praça em Hamburgo, 20.000 Freiburg e vários milhares em Stuttgart.

