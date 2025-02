Assinado contra Prathap Simha

A polícia de Udayagiri registrou um FIR contra o ex -vice -vice e líder do BJP, Prathap Simha, por seus supostos comentários contra a comunidade muçulmana.

Foi reservado sob a seção 196 do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) que lida com a promoção da inimizade entre diferentes grupos na terra da religião, raça ou linguagem.

A FIR foi registrada depois que o Comitê do Congresso da Juventude do Distrito da cidade de Mysuru apareceu contra os comentários do líder do BJP.