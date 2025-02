Assinatura de propriedade do Congresso da Família Gandhi, a marginação de Inevitable Tharoor: BJP

O BJP disse que a “marginalização” de Shashi Tharoor no partido era inevitável depois de jogar as eleições presidenciais do “candidato” da família Gandhi Mallikarjun Kharge. Arquivo | Crédito da foto: Ani

A “marginalização” do líder do Congresso, Shashi Tharoor, no partido era inevitável depois de contestar as eleições presidenciais do partido contra o “nomeado” da família Gandhi Mallikarjun Kharge, disse o BJP na segunda -feira (24 de fevereiro de 2025).

O Congresso nada mais é do que uma “empresa imobiliária” da família Gandhi, chefe do Departamento de TI do BJP, Amit Malviya, também acusou.

Os comentários do BJP ocorreram depois que o recente artigo de Tharoor em um jornal causou críticas a alguns líderes do Congresso em Kerala por seus elogios percebidos ao governo esquerdo no estado por promover o clima de investimento.

“A marginalização de Shashi Tharoor no Congresso foi inevitável depois que ele ousou contestar as eleições presidenciais do partido contra Mallikarjun Kharge, um candidato da família Gandhi”, disse Malviya em uma posição sobre X.

A redução do Sr. Tharoor teria sido “mais rápido e mais notável” se não fosse por seu alto perfil público, disse ele.

“O Congresso, afinal, nada mais é do que uma empresa de propriedade dos Gandhi”, acrescentou Malviya.

O artigo recente de Tharoor em um jornal inglês, elogiando o crescimento dos negócios em Kerala sob o governo da LDF, iniciou uma tempestade política no estado há uma semana com o Congresso, questionando a base dele, enquanto o CPI (M) ele o recebeu bem.

O líder da oposição na Assembléia de Kerala, VD, Satheesan, causou o debate sobre o assunto, questionando a base do artigo de Tharoor e, posteriormente, o Secretário Geral do Congresso, KC Venufopal, também procurou conhecer o contexto por trás das declarações do deputado de Thiruvananthapuram.

Tharoor no domingo (23 de fevereiro de 2025) esclareceu que não elogiou o governo liderado pela CPI (M) em Kerala, mas destacou o progresso do estado no setor inicial.

Falando aos jornalistas, o deputado do Congresso disse que seu artigo no Daily não continha nenhuma referência política e enfatizou que sua abordagem estava apenas no crescimento de Kerala no espírito e inovação dos negócios, com o objetivo de destacar o desenvolvimento do desenvolvimento do estado nessa área específica.

No entanto, Veekshanam Daily, no dia seguinte, ele publicou um editorial criticando o Sr. Tharoor, sem nomeá -lo, por elogiar o crescimento dos negócios do Estado sob o governo da esquerda. Ele pediu que ele não traísse as expectativas de milhares de trabalhadores do partido antes das próximas eleições da agência local.

A liderança do Congresso Nacional na última terça -feira (18 de fevereiro de 2025) declarou que a controvérsia em torno do artigo do líder do Partido Sr. Tharoor era um capítulo fechado.

O Secretário Geral da AICC, Venufopal, disse que o partido falou com Tharoor sobre o assunto e informou que, se estivessem disponíveis dados precisos sobre o crescimento dos negócios do estado, ele reconsideraria sua posição.

“Não há necessidade de controvérsia sobre ele. É um capítulo fechado. Essa é a opinião do Congresso”, disse Venufopal a jornalistas de Nova Délhi em resposta a uma consulta.