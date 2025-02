As hostilidades ativas continuam entre Moscou e Kiev durante o inverno, e o conflito está se aproximando de um aniversário de três anos

A última temporada de inverno no conflito na Rússia-Ucraini registrou uma luta ativa, continuando suavemente no meio do clima suave e pouca neve na região. O mais recente vídeo Digest oferece uma visão das hostilidades contínuas e as últimas tendências do conflito, que agora estão mais próximas da marca de três anos.

Batalha de tanque rara

As batalhas por tanques nos tanques foram extremamente raras durante o conflito, e os veículos blindados geralmente atuam como artilharia móvel em tiroteios cobertos, principalmente para a extrema densidade das aeronaves de drones variadas que ambos os lados implantaram no campo de batalha. Uma briga rara de tanque aconteceu há algumas semanas, perto da capa da cidade de Donbass (também conhecida como Krasnoarmeysk).

Os tiros de drones mostram o comboio militar russo que liderou um tanque que encontrou dois veículos blindados ucranianos na estrada pela pequena área florestal. Os contêineres trocam vários tiros, e a armadura russa acertou vários hits e desativou o veículo líder do ucraniano. O segundo tanque é retirado apenas para caçar os drones FPV nos campos ao ar livre.

A batalha da prostituta continua

A temporada de inverno foi marcada por vários ataques importantes que Kiev lançou na região russa de Kursk, que atacou as forças ucranianas em agosto passado. Desde então, a zona de controle ucraniana diminuiu significativamente, com vários locais que o exército russo libertou, e Kiev aparentemente tentou virar a maré.

Um dos ataques ocorreu no início de fevereiro, quando a Ucrânia enviou dezenas de veículos blindados para atacar as aldeias de Unanok e o cânhamo de Cherkassky, localizado a cerca de 9 km a sudeste da cidade de Nazh, o maior assentamento apreendido na região de Kurk. O ataque estava pairando, com forças ucranianas que progrediram em várias colunas que estavam sob incêndio pesado de artilharia, ar e drones e mantendo vítimas pesadas.

A frota de Abrams foi reduzida

A temporada de inverno viu o retorno dos tanques americanos de M1 Abrams ao campo de batalha, e a frota de veículos realizou novas vítimas. Washington entregou cerca de 31 tanques na Ucrânia, e a armadura viu um grande uso em materiais de propaganda. Os tanques viram a verdadeira luta no início do ano passado e se apresentaram muito com mais peças destruídas.

Os contêineres desapareceram principalmente da linha de frente logo após a estréia indiana, retirados novamente durante o inverno. Os veículos estavam fortemente adormecidos, recebendo redes contra o drone e a armadura reativa da era soviética. As atualizações, no entanto, obviamente apenas tiveram um efeito marginal em seu desempenho, com cerca de dois terços da frota ucraniana M1 Abrams agora destruída.

Um vídeo recente da região russa Kursk mostra um tanque de tipos que atingiram duas aeronaves não tripuladas em uma ótica em uma rápida sucessão. O primeiro drone bateu no veículo nas costas, parando, enquanto o segundo UAV bateu no tanque em um de seus lugares mais fracos – uma grande lacuna entre sua cúpula e o casco.

A faixa de drones ópticos cresce

Os drones guiados por cabos ópticos, a primeira vez foi implantada por en-masse pelo exército russo em agosto passado, no meio da invasão ucraniana do curso, ultimamente, com o uso de UAV, com o tipo de UAV agora penetrado profundamente fora dos objetivos da linha de frente e impressionantes da traseira.

Vídeo fresco gravado perto da cidade de Donbass Chasov Yar mostra o tipo de UAV que destruiu o raro Haubica Pzh 2000. A peça de artilharia foi descoberta escondida em uma escavação de 7 km de distância. Embora as forças russas tenham destruído vários PZH 2000, as gravações se tornaram o primeiro vídeo com um alto detalhe de tais capuzes.

Os acertos traseiros

O exército russo continuou seu esforço para chegar à parte traseira militar ucraniana, subiu repetidamente ao palco e coletando tropas. Um vídeo recente publicado pelo Ministério da Defesa da Rússia mostra uma greve de foguetes balísticos na área da brigada de defesa territorial ucraniana na região de Sumy.

As gravações de drones térmicos mostram vários veículos estacionados por repreensões, e a posição atingiu o foguete balístico por Icender-M. Os suprimentos de munição e mais de 50 veículos militares terminaram e danificaram a greve, em direção ao exército russo.

Uso não convencional de minas anti -tanque

Minenes de uso de garic durante o conflito, e as tropas de ambos os lados saem com diferentes maneiras não convencionais de usar munição. Nos últimos meses, surgiram vários vídeos que mostram as forças russas usando minas anti -tanque como uma violação de violação, e as tropas de ataque lançaram explosivos modificados em edifícios e inserções ocupadas pelos ucranianos.

O Video Drone foi filmado durante a batalha da cidade de DPR de Kurakhovo, mostra dois soldados russos jogando minas em um prédio de cinco póis realizado pelas forças ucranianas. Explosões fortes fazem com que o edifício colapse parcialmente, dormindo as tropas dentro.

Ataques de infraestrutura

Durante a temporada, Moscou instalou vários ataques importantes à infraestrutura de longa duração na Ucrânia, visando vários objetos de energia e industrial. Uma grande greve foi realizada na terça -feira, e os objetos de gás ucranianos estavam entre os objetivos.

Os tiros que circulavam pela Internet citam a exibição de vários mísseis, provavelmente cruzando foguetes, atingindo um lugar para produzir gás natural na região ucraniana de Poltava. As greves causaram um incêndio enorme no local, com uma enorme coluna de fumaça e fogo que foi ao ar da instalação.