Assista ao vivo: Biden faz discurso de despedida no Salão Oval

O presidente Biden se dirigirá à nação na quarta-feira à noite em um discurso de despedida no Salão Oval, faltando apenas alguns dias para o fim de seu primeiro e único mandato.

Este será um dos discursos finais de Biden como CEO e ocorre no mesmo dia em que surgiu um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, marcando uma grande vitória diplomática num conflito que definiu o seu último ano no cargo.

Biden escreveu uma carta antes do discurso, destacando o seu desempenho numa série de questões ao longo de quatro anos e apelando aos americanos para que continuassem o seu progresso.

Ele elogiou a melhoria da economia – incluindo o declínio da inflação, o aumento dos salários e a recuperação do mercado de trabalho – desde que assumiu o cargo. O presidente também elogiou as grandes conquistas em infra-estruturas, a concorrência na indústria de semicondutores, as medidas para proteger os veteranos expostos a materiais tóxicos e as medidas para reduzir a violência armada e as alterações climáticas, entre outras coisas.

O evento está marcado para 20h EST.

