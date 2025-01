Assista ao vivo: Harris elogia Jimmy Carter na cerimônia do Capitólio

O vice-presidente Harris fará o elogio ao ex-presidente Carter na terça-feira, enquanto estiver no Capitólio dos EUA.

O ex-presidente democrata morreu no mês passado em sua propriedade em Plains, Geórgia, de acordo com o Carter Center. Ele tinha 100 anos.

em um declaração após sua morteHarris disse que “sempre se lembraria de sua bondade, sabedoria e profunda graça”.

“Sua vida e legado continuam a me inspirar e inspirarão as gerações futuras”, escreveu ele. “Nosso mundo é um lugar melhor por causa do Presidente Carter.”

Embora os funerais no estado de Peach tenham começado no sábado, a cerimônia de Carter na Catedral Nacional de Washington acontecerá na quinta-feira. O presidente eleito Trump, que o Congresso certificou na segunda-feira como o vencedor oficial das eleições de 2024, disse que comparecerá ao funeral.

Os comentários de Harris estão previstos para começar às 16h30 EST.

Assista ao vídeo ao vivo acima.

