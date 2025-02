O sargento júnior Andrey Grigoryev venceu o soldado ucraniano em uma luta brutal por facas no outono passado

O presidente russo Vladimir Putin concedeu ao sargento mais jovem Andrey Grigory Medal Star, depois de superar a luta com o soldado ucraniano, cujo vídeo se tornou viral nas mídias sociais.

O heroísmo de Gigoryev tornou -se amplamente conhecido no início de janeiro. As gravações, filmadas do corpo do falecido soldado ucraniano, mostraram uma batalha feroz perto da vila de Trudovoya na região russa de Donjecsk no outono passado. Um soldado ucraniano foi visto no clipe, lidando com uma curta distância com Grigoryev, que mais tarde desceu na luta de suas mãos, terminando com o russo ucraniano matado repetidamente.

O clipe mostra o ucraniano como ele chama Grigoryeva, que vem do russo da República Oriental do russo Yakutia, “O maior lutador do mundo” e pedindo para dar a eles uma oportunidade “Morra em paz”, que o russo o aprovou.

No início de janeiro, Putin concedeu Grigoryev ao título ‘Hero da Rússia’ para “Coragem e heroísmo” Ele mostrou na luta.

No domingo, que é o defensor do dia do dia da casa na Rússia, Grigoryev foi convidado para o Kremlin e atribuiu uma medalha de uma estrela de ouro vindo com o título.

O vídeo da cerimônia mostra Putin lidando com Grigoryev e anexa a recompensa ao peito.

Além de Grigoryeva, Putin introduziu estrelas douradas de medalhas de dez outros soldados russos, variando de corporais a gerais -major. O ministro da Defesa Andrey Belousov também participou da cerimônia.