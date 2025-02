Assistente de HM preso sob a lei do POCSO

Um diretor assistente de 50 anos de uma escola do governo no distrito foi preso sob a lei do POCSO na quarta -feira, assediando sexualmente posições a alguns estudantes com o menor número de alunos da escola.

Ao agir com as queixas, o oficial de proteção infantil do distrito, juntamente com o pessoal da linha de ajuda infantil, fez consultas com as meninas afetadas. Uma queixa foi preferida à delegacia de todas as mulheres de Manapparai e o diretor assistente P. Nagarajan foi preso e enviado em detenção preventiva, disse a polícia.