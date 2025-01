Assistir Butler Bulldogs x Villanova Wildcats: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de quarta-feira

Quem está jogando

Villanova Wildcats @ Butler Bulldogs

Registros atuais: Villanova 8-5, Butler 7-6

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025 às 18h30, horário do leste

Quarta-feira, 1º de janeiro de 2025 às 18h30, horário do leste Onde: Hinkle Fieldhouse – Indianápolis, Indiana

Hinkle Fieldhouse – Indianápolis, Indiana TV: esportes de raposa 1

esportes de raposa 1 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 10,45

O que saber

Depois que ambos tiveram um tempo extra de folga, os Villanova Wildcats e Butler Bulldogs tirarão a poeira de suas camisas para se desafiarem às 18h30 horário do leste dos EUA na quarta-feira em Hinkle Fieldhouse. Apesar de estarem de fora, os Wildcats buscam uma vantagem de 2,5 pontos no déficit.

Villanova provavelmente entra na disputa com rancor, considerando que Creighton acabou de encerrar a seqüência de cinco vitórias consecutivas do time no último sábado. Eles levaram uma rebatida de 86-79 na coluna de derrotas nas mãos dos Bluejays.

Apesar da derrota, Villanova viu vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. Eric Dixon, que acertou 10 de 17 pontos a caminho de 27 pontos, foi talvez o melhor de todos. O jogo foi o quinto consecutivo de Dixon com pelo menos 22,4 pontos. Outro jogador que fez a diferença foi Wooga Poplar, que fez um duplo-duplo com 19 pontos e dez rebotes.

Villanova teve dificuldades para trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Eles foram desmantelados por seus oponentes naquele departamento, com Creighton fazendo 22.

Enquanto isso, a recente queda de Butler ficou um pouco mais difícil no último sábado, após sua quinta derrota consecutiva. Eles caíram para UConn 78-74.

Assim como Villanova, Butler perdeu apesar de ver resultados de vários jogadores. Andre Screen liderou o ataque ao fazer um duplo-duplo com 17 pontos e dez rebotes. Screen também está em alta quando se trata de bloqueios, já que ele já postou três ou mais nos últimos três jogos que disputou. Patrick McCaffery foi outro jogador importante, marcando 17 pontos.

A derrota de Villanova reduziu seu recorde para 8-5. Quanto a Butler, sua derrota reduziu seu recorde para 7-6.

O jogo de quarta-feira parece ser uma aula magistral de tiro: Villanova tem sido dinamite nas profundezas nesta temporada, acertando 40,6% de seus três pontos por jogo. Não é como se Butler estivesse lutando nesse departamento, já que eles acertaram 39,1% de seus três pontos nesta temporada. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

O Villanova venceu o Butler por 72 a 62 em sua partida anterior, em fevereiro de 2024. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Villanova, já que o time não terá a vantagem de jogar em casa desta vez. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Villanova é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra Butler, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Wildcats como favoritos de 1,5 ponto.

O acima/abaixo é de 146 pontos.

História da série

Villanova venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Butler.