ASSISTIR: Dillon Gabriel, do Oregon, defende mais jogos em clima quente e fogos de artifício em entrevista divertida

Dillon Gabriel é um dos melhores. futebol universitário jogadores do país e tem algumas ideias para melhorar ainda mais o jogo. Antes do jogo do Oregon College Football Playoff contra o Ohio State no Rose Bowl, Gabriel defendeu apaixonadamente algumas melhorias.

Em declarações ao KOIN News, Gabriel disse que o Rose Bowl tem todas as características de um grande jogo de futebol. Entre o clima quente e a grama natural, Gabriel disse que todo jogo deveria ser disputado nesse tipo de ambiente, com um pouco mais de pirotecnia.

“Adoramos o Rose Bowl”, disse Gabriel. “Adoramos o clima quente. Acho que deveríamos jogar mais jogos em grama bonita em vez de material artificial. Quanto mais sol, melhor. Por que fazemos isso conosco mesmos? Os torcedores querem sentar na neve e na chuva? Vamos fazer estádios . Vamos fazer cúpulas. Vamos fazer mais fogos de artifício nos jogos.

Não é surpresa que Gabriel, originário do Havaí, goste de jogar futebol em climas quentes. Isso não o impediu de ter todo tipo de sucesso com os Ducks em Eugene, Oregon.

Gabriel levou os Ducks mais bem classificados aos playoffs ao completar 73,2% de seus passes para 3.558 jardas, 28 touchdowns e apenas seis interceptações. Ele também usou as pernas, correndo para 192 jardas e sete touchdowns.

Gabriel terminou em terceiro na votação do Troféu Heisman este ano e agora pode encerrar a temporada com um campeonato nacional. O próximo passo para Gabriel será derrotar um time do estado de Ohio que acabou de estrangular o Tennessee no primeiro turno. O início desse jogo está agendado para as 17h ET no dia de Ano Novo.