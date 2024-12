Assistir Duke Blue Devils vs. Tech Hokies: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Vai. Hokies de tecnologia @ Duke Blue Devils

Registros atuais: Va. Tecnologia 5-7, Duque 10-2

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do ACC agendado entre Duke Blue Devils e Va. Tech Hokies fará a reverência às 16h30 horário do leste dos EUA na terça-feira no Cameron Indoor Stadium. Os Blue Devils tentarão manter viva a seqüência de sete vitórias consecutivas em casa.

No último sábado, Duke venceu Georgia Tech com uma vitória por 82-56. Os Blue Devils adquiriram o hábito de expulsar os adversários da quadra, tendo vencido sete jogos por 21 pontos ou mais nesta temporada.

Duke contou com os esforços de Kon Knueppel, que acertou 7 de 11 no caminho para 18 pontos mais cinco assistências, e Khaman Maluach, que acertou todos os 5 arremessos que fez enquanto acumulava 15 pontos mais oito rebotes. Knueppel teve alguns problemas para se equilibrar contra George Mason na última terça-feira, então foi uma boa mudança.

Duke trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 20 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que Georgia Tech registrou apenas 12.

Os especialistas previram um jogo acirrado e uma vitória do Va. Tech no sábado, mas eles estavam errados. Talvez eles tenham se deixado levar pelo espírito natalino, dando ao São José uma vitória fácil por 82-62. O confronto estava próximo de 32 a 30 no intervalo, mas infelizmente para os Hokies não ficou assim.

Duke tem tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, vencendo oito dos últimos nove jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 10-2 nesta temporada. Quanto a Vá. Tech, eles não têm sido brilhantes recentemente, já que o time perdeu sete dos últimos nove jogos, causando uma redução notável em seu recorde de 5-7 nesta temporada.

O jogo de terça-feira parece ser um confronto difícil: Duke não virou a bola facilmente nesta temporada, tendo uma média de apenas 10,4 reviravoltas por jogo. No entanto, é uma história diferente para Va. Tech, pois tiveram uma média de 14,5. Dada a considerável vantagem de Duke nessa área, Va. A tecnologia precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Duke derrotou Va. Tech 77-67 em seu confronto anterior em janeiro. Duke repetirá seu sucesso ou Va. A tecnologia tem um plano melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

História da série

Duke venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Va. Tecnologia.