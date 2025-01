Assistir Golden State Warriors vs. Philadelphia 76ers: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Os Warriors já somam mais pontos contra o 76ers do que contra os Cavaliers na última segunda-feira. Os Warriors têm alguma vantagem, pois atualmente lideram o 76ers por 102-78.

Se os Warriors continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 17-16 em pouco tempo. Por outro lado, os 76ers terão de se contentar com um recorde de 13-19, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Philadelphia 76ers @ Golden State Warriors

Registros atuais: Filadélfia 13-18, Golden State 16-16

Como assistir

Quando: Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste

Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste Onde: Chase Center – São Francisco, Califórnia

Chase Center – São Francisco, Califórnia TV: TNT

TNT Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Custo do ingresso: US$ 75,26

O que saber

A casa dos Golden State Warriors continuará enquanto se prepara para enfrentar o Philadelphia 76ers às 22h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira no Chase Center. Os Warriors são os ligeiros favoritos, mas os fãs devem ser brindados com um jogo emocionante que provavelmente chegará ao limite.

Os Warriors entram neste jogo depois que os criadores de probabilidades estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 231, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles sofreram um duro golpe na segunda-feira, caindo por 113-95 para os Cavaliers. O Golden State tem enfrentado dificuldades contra o Cleveland recentemente, já que o jogo foi sua quarta derrota consecutiva.

Mesmo tendo perdido, os Warriors quebraram o vidro ofensivo e terminaram o jogo com 14 rebotes ofensivos (eles ocupam o segundo lugar em rebotes ofensivos por jogo no geral). Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: já teve pelo menos dez rebotes ofensivos em 13 jogos consecutivos.

Enquanto isso, depois de uma seqüência de quatro vitórias consecutivas, a sorte dos 76ers finalmente acabou na quarta-feira. Eles levaram uma rebatida de 113-107 na coluna de derrotas nas mãos dos Kings. Filadélfia venceu por 51-37 no segundo, mas não conseguiu manter a liderança.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Paul George, que acertou 11 de 20 a caminho dos 30 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra os Trail Blazers na segunda-feira, então foi uma boa mudança.

A derrota do Golden State caiu seu recorde para 16-16. Quanto à Filadélfia, a derrota encerrou uma seqüência de três vitórias consecutivas fora de casa e levou-os para 13-18.

O jogo de quinta-feira parece ser um confronto difícil: os Warriors estão quebrando vidros nesta temporada, com média de 47,3 rebotes por jogo (eles estão em terceiro lugar em rebotes por jogo no geral). No entanto, a história é diferente para os 76ers, já que têm média de apenas 39,8. Dada a considerável vantagem dos Warriors nessa área, os 76ers precisarão encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

Os Warriors conquistaram a vitória contra os 76ers quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024 por um conclusivo 127-104. Os Warriors repetirão o sucesso ou os 76ers terão um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos em breve.

Chance

Golden State é favorito de 3 pontos contra o Philadelphia, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Warriors como favoritos de 2,5 pontos.

O acima/abaixo é de 217 pontos.

História da série

O Golden State venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Philadelphia.