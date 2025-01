Assistir Mangueira Azul Presbiteriana vs. Longwood Lancers: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Longwood Lancers @ Mangueira Azul Presbiteriana

Registros atuais: Longwood 11-4, Presbiteriano 7-8

O que saber

Presbyterian está se preparando para seu primeiro confronto Big South da temporada na quinta-feira. Eles e os Longwood Lancers se encontrarão às 14h00 horário do leste dos EUA no Ross E. Templeton PE Center. O Blue Hose exibiu sua força ofensiva, já que obteve média de 78,1 pontos por jogo nesta temporada.

Na segunda-feira, o Presbyterian perdeu para o S. Carolina e caiu por 69-59. O Blue Hose já ganhou um ‘L’ em jogos consecutivos.

A derrota do Presbyterian ocorreu apesar do jogo de qualidade de Kory Mincy, que fez 10 de 17 a caminho de 27 pontos. O desempenho dominante também deu a Mincy um novo recorde na carreira em porcentagem de arremessos de campo (58,8%).

Presbyterian lutou para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas cinco rebotes ofensivos. Esse é o menor número de rebotes ofensivos registrados desde janeiro.

Enquanto isso, Longwood aumentou sua pontuação para 82 no domingo, mas nem isso foi suficiente para vencer. Eles perderam para a SMU fora de casa por uma margem decisiva de 98-82.

Colby Garland fez um bom esforço pelo lado perdedor ao registrar um duplo-duplo com 19 pontos e 11 assistências. Outro jogador que fez a diferença foi Elijah Tucker, que marcou 20 pontos e seis rebotes.

Presbyterian agora tem um recorde de derrotas de 7-8. Quanto a Longwood, a derrota encerrou uma seqüência de quatro vitórias consecutivas na temporada passada e os levou a 11-4.

Fique de olho no gol do jogo de quinta-feira: o Presbyterian tem sido dinamite nas profundezas desta temporada, tendo acertado 39,2% de seus três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Longwood, já que eles acertaram apenas 30% de suas cestas de três pontos nesta temporada. Dada a vantagem considerável da Presbyterian nessa área, Longwood terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

Presbyterian perdeu contra Longwood em sua partida anterior em fevereiro, caindo por 81-73. Poderá o Presbiteriano vingar a sua perda ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos em breve.

História da série

Longwood venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Presbyterian.