ASSISTIR: Notre Dame incendeia a Geórgia com TD de retorno de chute de 98 jardas enquanto Irish Cap alcança 17 pontos em 54 segundos

O retornador de chute do Notre Dame, Jayden Harrison, deu o pontapé inicial do segundo tempo em 98 jardas para coroar uma incrível sequência de 17 pontos em 54 segundos contra a segunda colocada Georgia no Sugar Bowl. futebol universitário Quartas de final do play-off na quinta-feira. O retorno deu ao Fighting Irish uma vantagem de 20-3 no terceiro quarto, embora a Geórgia tenha aumentado para 20-10 após um touchdown logo depois.

Depois de receber o pontapé inicial, Harrison, um ex-devolvedor de chute do All-American, contornou um grupo de cinco defensores da Geórgia e saiu em plena luz do dia. O kicker Peyton Woodring teve uma última chance contra Harrison, mas o derrotou na linha lateral para chegar à end zone flanqueado por muitos bloqueadores adicionais.

Notre Dame e Geórgia ficaram sem gols no final do primeiro quarto, marcando a primeira vez desde 2018 que um jogo do CFP ficou um quarto inteiro sem pontos. Faltando 39 segundos para o fim do intervalo, o placar estava apenas 3-3. No entanto, os irlandeses tiveram um grande desempenho a partir daí.

O kicker Mitch Jeter acertou uma jarda de 48 jardas faltando 39 segundos para assumir a primeira liderança. Uma jogada depois, RJ Oben forçou um fumble em um sack do quarterback da Geórgia, Gunner Stockton, que foi recuperado por Junior Tuihalamaka. O quarterback do Notre Dame, Riley Leonard, acertou em cheio com Beaux Collins para um touchdown de 13 jardas apenas 11 segundos após o field goal. Harrison terminou com um retorno de 98 jardas.

É claro que a Geórgia chegou ao intervalo em desvantagem nos últimos três jogos. Os Bulldogs voltaram para vencer Georgia Tech e Texas. A equipe de Kirby Smart venceu sete jogos consecutivos da pós-temporada desde o Sugar Bowl de 2018 contra o Texas, incluindo quatro vitórias consecutivas no College Football Playoff. A única derrota CFP de Smart ocorreu no Campeonato Nacional CFP de 2017 contra o mentor Nick Saban e Alabama.