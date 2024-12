Assistir Sacramento Kings x Dallas Mavericks: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Perdendo quatro no final do segundo quarto, os Kings agora estão na liderança. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Mavericks por 94-81.

Os Kings entraram em jogo com seis derrotas consecutivas e estão a caminho de sete. Eles conseguirão mudar as coisas ou os Mavericks lhes trarão outra derrota? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Registros atuais: Dallas 20-12, Sacramento 13-19

Como assistir

Quando: Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 22h, horário do leste

Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 22h, horário do leste Onde: Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia

Golden 1 Center – Sacramento, Califórnia TV: NBATV

O que saber

O Sacramento Kings e o Dallas Mavericks completarão o ano um contra o outro às 22h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira, no Golden 1 Center. Ambas as equipes vêm de uma derrota em um jogo que se esperava que vencessem.

Os Kings partem para o jogo de segunda-feira em busca de uma grande mudança de ímpeto depois de perderem seu sexto jogo consecutivo no sábado. Eles levaram uma rebatida de 132-122 na coluna de derrotas para o Lakers.

Apesar da derrota, os Kings viram vários jogadores enfrentarem o desafio e fazerem jogadas notáveis. De’Aaron Fox, que fez uma dobradinha com 29 pontos e 12 assistências, foi talvez o melhor de todos. Esse é o maior número de assistências que a Fox postou desde março. Outro jogador que fez a diferença foi DeMar DeRozan, que fez 12 de 17 e somou 25 pontos, além de sete assistências e seis rebotes.

Embora tenham perdido, os Kings trabalharam unidos e terminaram o jogo com 38 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o Lakers registrou apenas 33.

Enquanto isso, os Mavericks estavam perto do ataque, mas não conseguiram diminuir a diferença no sábado, quando perderam por 126-122 para os Trail Blazers.

Apesar da derrota, o Mavericks obteve um desempenho de alto nível de Kyrie Irving, que fez 16 de 26 a caminho de 46 pontos mais duas roubadas de bola. Irving se tornou um jogador-chave para o Mavericks: o time tem 15-3 quando marca pelo menos 25 pontos, mas 5-9 caso contrário.

A derrota do Sacramento reduziu seu recorde para 13-19. Quanto ao Dallas, a derrota caiu para 20-12.

Olhando para o futuro, os Kings são os favoritos nesta partida, já que os especialistas esperam vê-los vencer por 3,5 pontos. Esta disputa será a décima consecutiva como favorito (até o momento nesta reta eles têm um recorde de 2-7 contra o spread).

Os Kings ficaram aquém dos Mavericks quando os times jogaram pela última vez em março, caindo por 107-103. Conseguirão os Reis vingar a sua derrota ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

Chance

Sacramento é favorito com 3,5 pontos contra Dallas, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma vantagem de 3,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 230,5 pontos.

História da série

Dallas venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Sacramento.