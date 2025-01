Associação BC por 42% das reservas das autarquias

O presidente da Associação Nacional de Bem-Estar da Colúmbia Britânica, R. Krishnaiah, exigiu no domingo que o governo estadual implementasse a Declaração de Kamareddy BC que havia prometido na preparação para as eleições para a Assembleia do Estado em dezembro de 2023.

A Declaração promete, entre várias medidas para o desenvolvimento da comunidade guarda-chuva, um “aumento das reservas do BC nos órgãos locais para 42%, dos actuais 23%, no prazo de seis meses após assumir o poder”.

Segundo Krishnaiah, que participava numa reunião em Vidyanagar BC Bhavan, a associação recorrerá a protestos se o governo não cumprir a sua promessa. Ele alegou que o atraso na implementação de muitas das promessas contidas na Declaração expôs a atitude do governo do Congresso em relação ao desenvolvimento da Colúmbia Britânica. Ele alertou que protestos mortais serão retomados se o governo ignorar as exigências.

O presidente estadual da Associação Juvenil, Anji, a presidente em exercício Neela Venkatesh, os líderes seniores Alampalli Ramakoti, Mallesh Yadav, Narsingoju Srinivas, Gunti Swaroopa Shyam, Chigulla Srinivas e Lingampalli Srinivas estiveram presentes.