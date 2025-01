Associação de bem-estar insta o presidente do KRMB a mudar a sede para Vijayawada para uma alocação justa de água na bacia de Krishna

O KRMB deveria alocar a Andhra Pradesh sua parcela justa de água – 512 tmcft de 811 tmcft, de acordo com o Krishna Water Disputes Tribunal-1 – para proteger o ayacut existente, afirma a Water Users Welfare Association e Ayacutdars | Crédito da foto: Foto do arquivo KVS Giri

A Associação de Usuários de Água e Bem-Estar de Ayacutdars instou o presidente do Conselho de Administração do Rio Krishna (KRMB) a tomar as medidas necessárias para mudar a sede do KRMB para Vijayawada.

Em uma carta datada de segunda-feira, AV Gopala Krishna Rao, ex-membro do Comitê Estadual Apex, Departamento de Recursos Hídricos e outros, disse que o ayacut coberto pelo Canal Esquerdo de Nagarjunasagar (NSLC) na Zona II e Zona III é de 1,56 lakh acres e 2,11 lakh acres respectivamente. O KRMB, em seu despacho datado de 5 de dezembro de 2024, alocou 12,0 tmcft de água sob NSLC para a região AP para rabi 2024-25. As descargas de água acima mencionadas estão programadas de dezembro de 2024 a janeiro de 2025 para as culturas permanentes de manga, tabaco, mandíbula, algodão, pimenta, grama preta, grama verde, dendê, etc. No entanto, apenas cerca de 2,9 tmcft de água foram liberados até dezembro de 2024.

O estado de Telangana está retirando mais de 120 tmcft de água para geração de energia dos 299 tmcft na bacia de Krishna no âmbito dos projetos Srisailam e Nagarjunasagar. Devido às ações de Telangana mencionadas acima, o desempenho do ayacut existente em Andhra Pradesh foi severamente afetado. O KRMB deveria alocar a parcela justa de água de Andhra Pradesh, 512 tmcft de 811 tmcft, de acordo com o Krishna Water Disputes Tribunal-1 (KWDT-1) para proteger o ayacut existente nos projetos de água de Andhra Pradesh, disseram eles.

“Também fizemos várias representações para mudar a sede do KRMB para Vijayawada para monitorar os vários projetos Krishna localizados em ambos os estados pelos funcionários do KRMB”, disseram eles e acrescentaram: “Temos representado constantemente sobre as questões acima perante a autoridade do KRMB examinar e fazer justiça para salvar ayacut nas Zonas II e III sob NSLC. No entanto, nenhuma ação positiva é vista no terreno.”