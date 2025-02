Associated Press exige três funcionários do governo Trump, citando a liberdade de expressão

A imprensa da associação Ele processou três funcionários do governo Trump na sexta -feira pelo acesso a eventos presidenciais, citando a liberdade de expressão, pedindo a um juiz federal que interrompa o bloqueio de 10 dias de seus jornalistas.

O processo foi aberto na tarde de sexta -feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, DC.

Ele A imprensa da associação Ele diz que seu caso é um esforço inconstitucional da Casa Branca para controlar o discurso, neste caso, se recusar a mudar seu estilo do Golfo do México para o “Golfo da América”, como o presidente Donald Trump fez no mês passado com um executivo ordem.

“A imprensa e todas as pessoas nos Estados Unidos têm o direito de escolher suas próprias palavras e não ser levado contra o governo”, o AP Ele disse em sua demanda, que nomeia o chefe do gabinete da Casa Branca, Susan Wiles, vice -diretor do gabinete Taylor Budowich e o secretário de imprensa Karoline Leavitt.

“Este ataque destinado a APIndependência editorial e a capacidade de reunir e informar ataques de notícias no centro da Primeira Emenda “, disse a agência de notícias”.

Ao parar o AP Desde frequentar eventos de imprensa na Casa Branca e Mar-A-Lago, ou voar na Força Aérea One no local habitual da agência, a equipe Trump citou diretamente o APA decisão de não seguir completamente a mudança de nome do presidente.

“Vamos mantê -los de fora até que eles concordem que é o Golfo da América”, disse Trump na terça -feira.

Nesta semana, cerca de 40 organizações de notícias assinaram uma carta organizada pela Associação de Correspondentes da Casa Branca, instando a Casa Branca a reverter sua política contra a política contra o AP.