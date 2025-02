Assunto de Persib

Bandung, vivo – O PSM Makassar deve reconhecer a dureza do apresentador de Persib Bandung no Partido Contínuo da Liga 1 2024/2025. Competir no Gelora Bandung Lautan API Stadium, Bandung, no sábado, 1º de fevereiro de 2025, Juku Eja derrotou com uma pontuação final por 1-0.

O PSM Makassar realmente parecia sólido no início do jogo. O ataque divulgado por Persib Bandung sempre foi frustrado com as faixas de defesa do PSM comandadas por Victor Luiz.

No entanto, no segundo tempo, o PSM Makassar deve ser enganado. O chute duro de Ciro Alves conseguiu quebrar o gol do PSM Makassar aos 74 minutos.

O técnico do Makassar PSM, Bernardo Tavares, admitiu que o partido contra a Persible não era fácil. Além disso, o PSM foi derrotado por uma tempestade de lesões, por isso não apareceu com sua melhor equipe.

“Acho que este é um jogo difícil para nós e eles nos atingiram muitas lesões, levamos todo o time para Bandung, e não aqui significa que eles estão feridos”, disse Bernardo após o jogo.

“Também fazemos muitas mudanças, temos a equipe mais jovem da Indonésia e hoje temos que combater uma equipe difícil, a equipe anterior da Liga 1”, acrescentou.

O treinador português também aludiu ao uso do VAR (árbitro de assistente de vídeo) que não foi bem implementado. Um deles foi quando o momento anterior ao gol da Persibt foi marcado por Ciro Alves.

“Persibe é uma equipe forte, você pode ver antes do número 88 (Ahmad Agung) chutando os pés para perder o equilíbrio, depois que a Persibe marcou”, explicou.

“E deve ser visto como uma violação, antes da criação de um objetivo. O segundo momento foi quando Balotelli foi removido pelo número 2 (Nick Kuipers) na caixa de penalidade, o VAR não fez nada”, disse Bernardo.