Assustador! Tiktoker Dave Stanley revelou uma confissão surpreendente sobre esse conteúdo do criador

Yakarta, vivo – As redes sociais Tiktok são recentemente animadas pelo tema da infidelidade entre o conteúdo do Tiktok Creator. Anteriormente, Jennifer Agnes havia desmantelado o assunto realizado pelo marido com a mãe dos amigos de seu filho. Não apenas Jennifer Agnes, o caso da infidelidade também foi experimentado por outro conteúdo pelo criador de Tiktok, a saber Iris Wullur.

Iris Wull também chocou o público depois de desmontar a questão de seu marido, Andreas Wull com uma mulher que tinha uma posição alta em uma empresa. Até o relacionamento proibido que o novo Iris Wulur acabou acontecendo há cerca de 3 ou 4 anos. Mesmo depois de desmontar o caso da aventura de seu marido, Iris Wull foi imediatamente contatada por várias partes para se deitar imediatamente por todas as cargas.

Depois de Jennifer Agnes e Iris Wull, agora é a virada da celebridade de Dave Stanley para lhe contar sua experiência amarga. A acusação de Dave Stanley, alguns dias atrás, Dave, juntamente com sua mãe, argumentou “ansiedade de conhecer a família que destrói o filho de Ani Ani”. Na acusação de Dave Stanley na quinta -feira, ele havia mostrado uma roupa para o aniversário de jantar de uma marca de beleza.

Dave Stanley e sua mãe mostraram a roupa do outro. Dave foi visto com uma camisa de batik, enquanto a mãe usava um vestido preto com um toque de tecido. Naquela época, Dave também mencionou que tinha medo de encontrar o filho de Ani Ani, que estava incomodando as casas de seus pais no passado.

“Porque eu estava falando sobre o tema de Ani Ani em toda a Indonésia, eu também tinha muito medo de conhecer um de Ani Ani que tem filhos. Então, no passado, minha longa história quando eu era criança era um ani que danificou meu relacionamento Familiar “, disse Dave Stanley em seu Tiktok pessoal.

Dave me disse que, após a idade adulta, ele só aprendeu que a figura de Ani Ani, o que significava, acabou sendo um conteúdo do criador de Tiktok. Dave explicou que a figura de Ani Ani, que foi destinada, era uma figura que frequentemente fazia o conteúdo da marca de luxo.

“Acontece que ele quer tentar ser um influenciador me seguindo, revisando os produtos de beleza e tudo mais. E o que me surpreendeu o conheceu em um dos eventos e o filho de Ani Ani me surpreendeu que eu costumava ser capaz Para prejudicar as famílias do povo, o dinheiro do povo de Morotin.

Dave também fez palavras picantes para o conteúdo do criador, porque sua mãe conseguiu destruir a vida doméstica do pai de Dave Stanley.

“Se eu me tornar tímido, você pode feliz com sua mãe, que é um trabalho de Ani Ani, Morotin é o dinheiro de outras pessoas, danificando as casas de outras pessoas. Agora você tenta ser um criador de conteúdo de luxo que cobre seu passado”, disse ele.

De repente, a carga estava imediatamente cheia de usuários de redes sociais. Não alguns dos que comentaram que a figura mencionada por Dave Stanley era uma mulher chamada Veronica. Isso ocorre porque muitos deles encontram a semelhança das características mencionadas por Dave Stanley.

“Veronica natasya hein?”

“Anjir sim, Veronica Natasya foi até a mãe, a mãe solteira, mas como é isso, Ani Ani?”

“Na verdade, Veronica é porque a TV é a mesma que Mami Gundik, eu não tinha esta manhã, verifiquei se já havia um desaparecimento”, disse outro.

“Cheguei ao deslocamento de Tiktok Veronica Natasya, o conteúdo do conteúdo da compra de cuidados com a pele continua a ter milhões, continua a tratar, o shampoo da sua namorada, o conteúdo das compras continua gastando”, disse outro.