Atualizado Ainda acima O Estimativas de Risco de impacto 2024 anos4asteróide isso 22 de dezembro de 2032 poderia atingir O Terra: De acordo com NASA Eles seriam de 3,1% enquanto para“Uma agência espacial européia eu sou de 2,8%. Essas são estimativas um pouco mais altas do que as estimativas apresentadas ontem, entre 2,3% e 2,6%.

Isso é Quinta revisão em ascensão O possível impacto da NASA do asteróide descoberto em 27 de dezembro de 2024 e que deve diâmetro entre 40 e 90 metros. As estimativas de mudança são Novas observações feito hoje em dia enquanto asteróide E Na fase de remoção. São estimativas que diferentes especialistas sublinham, geralmente tendem a aumentar exatamente com um aumento na observação nos estágios iniciais da análise após a descoberta. Mas é o risco de um baixo impacto E os especialistas acreditam que as estimativas só podem se tornar muito mais precisas se 2024 anos retornar à Terra em 2028, quando puderem ser desenvolvidos com muito menos incerteza.

O diferenças de Estimativas fornecido entre NASA ESE são por causa do fato de serem baseados em Sistemas de monitoramento independentes EmVários cálculos etodologiaMas ambos são perfeitamente Online, ambos na evolução de Estimativas isso em A verdadeira possibilidade de impacto que são aproximadamente 1 é 32Mais ou menos o mesmo para confundir o resultado de cinco partidas consecutivas de dinheiro.

Ao contrário de um asteróide a cerca de 10 quilômetros, em média, que foi uma das causas do desaparecimento de dinossauros há 66 milhões de anos, 2024 anos não causou desastre no nível planetário, mas certamente certamente Isso incluiria danos graves ao nível regional. O cenário mais provável levaria a uma explosão de asteróides a vários quilômetros do solo, com um poder de 8 megatons, cerca de 500 vezes a bomba de Hirosima, e o impacto pode ocorrer ao longo da zona equatorial que cruza o Pacífico Oriental, Center America, Atlantic , África, Península Árabe e termina na Índia.

Asteróide 2024 YR4 observado em 27 de janeiro de 2025 com o telescópio de Magdalena Ridge no Instituto de Tecnologia do Novo México. Fonte da NASA



