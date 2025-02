Ataque a uma arma de fogo em uma escola na Suécia, cerca de dez mortes

A polícia sueca anunciou cerca de dez mortes no tiroteio de hoje em Orebro, na Suécia, a 200 km a oeste de Estocolmo. De acordo com uma investigação preliminar, não seria um terrorismo, um atacante que “demitiu”, ele a agiu e não haveria mais perigo para a comunidade.

A polícia sueca fez uma busca na Orebro House, que se supõe que a pessoa é suspeita de filmar no centro de treinamento. Relatórios da mídia local, incluindo a emissora pública SVT, que anunciou “vários mortos e 15 feridos” em um ataque com seus recursos. A polícia inicialmente não confirmou o saldo e relatou apenas 6 feridos, incluindo o suposto atacante.

Entre os feridos pode estar o chefe de atirar em uma escola na Suécia. A polícia anunciou isso em uma conferência de imprensa como um relatório da mídia internacional. Cinco pessoas foram levadas para o hospital, quatro foram operadas e é um em estado grave, mas o número de lesões pode aumentar.

O tiroteio ocorreu na Rivberg School, em Orebro, um campus que recebe estudantes mais de 20 anos. O site do Instituto explica que diferentes níveis de treinamento e cursos de idiomas são oferecidos e que o acesso a estudos é gratuito.

“É uma tristeza que aprendi notícias de um terrível ato violento que ocorreu em Örebro. Meus pensamentos estão focados naqueles que foram afetados e em seus familiares ”, escreveu o primeiro -ministro sueco Ulf Kristerson no X.” É um dia muito doloroso para toda a Suécia. Meus pensamentos também vão para todos aqueles cujo dia escolar normal foi transformado por horror. Estar limitado a uma aula preocupando -se com suas vidas é um pesadelo que ninguém deveria viver ”, continuou”, continuou, continuou o primeiro -ministro. “O governo está em contato próximo com o escritório da polícia e monitora cuidadosamente o desenvolvimento. A operação ainda está em andamento e é importante que a população siga as informações fornecidas pela polícia. É também para dar meu apelo à polícia agora com a paz que precisa explorar o que aconteceu e como esses crimes terríveis foram capazes de acontecer. ”

