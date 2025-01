Ataque aéreo da junta de Mianmar mata 15 civis: grupo étnico rebelde

Um ataque aéreo da junta militar de Mianmar matou pelo menos 15 civis e feriu outros 10 em um mercado em uma área de mineração de ouro no norte do estado de Kachin, disse no domingo um porta-voz de um grupo étnico rebelde que controla a área.

A junta foi acusada de realizar vários ataques a alvos civis enquanto luta para reprimir a resistência ao golpe de 2021.

O último ataque ocorreu por volta das 11h de sábado, disse o coronel Naw Bu, porta-voz do Exército da Independência de Kachin (KIA).

“Todos os mortos eram civis, incluindo mineiros de ouro e comerciantes locais”, disse ele.

O KIA, que pode contar com cerca de 7.000 combatentes, tem lutado contra o exército durante décadas pela autonomia e controlo dos recursos locais no estado de Kachin.

O Estado abriga enormes minas de jade e terras pesadas raras, a maioria das quais exportadas para a China.

Naw Bu disse que o ataque ocorreu em uma área de mineração no município de Tanaing, no oeste do estado.

Imagens da mídia local mostraram uma grande cratera no meio de uma área completamente arrasada e repleta de detritos.

Um morador da cidade que pediu para não ser identificado disse AFP Desde então, três dos 10 feridos morreram.

A KIA controla áreas do estado de Kachin, de maioria cristã, onde estão localizadas as maiores minas de jade do mundo.

A região tem assistido a intensos combates na sequência do golpe de 2021, com a junta a acusar o KIA de armar e treinar as novas Forças de Defesa Popular que surgiram para combater a junta.

Separadamente, o Exército Arakan informou que a junta lançou 15 bombas durante três ataques no sábado num mercado público na cidade de Kyauktaw, no estado de Arakan. Ele disse que alguns civis foram mortos e outros feridos, mas não especificou quantos.

O Exército Arakan está travando uma luta feroz com os militares pelo controle de Rakhine.

Não foi possível comparecer à reunião porque AFP para comentar.