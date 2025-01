Ataque aéreo da junta de Mianmar mata 40: grupo étnico armado e equipes de resgate

Esta fotografia tirada e divulgada em 9 de janeiro de 2025 pelo grupo armado de minoria étnica Exército Arakan (AA) mostra um homem parado perto de uma casa em chamas no local de um suposto ataque aéreo realizado pelos militares de Mianmar na aldeia de Kyauk Ni Maw, em Ramree. ilha no oeste do estado de Rakhine. | Crédito da foto: AFP