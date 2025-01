Ataque aéreo nigeriano mata por engano civis que apoiavam as forças de segurança enquanto tinha como alvo rebeldes

“Um ataque aéreo militar nigeriano contra grupos armados no noroeste assolado por conflitos matou por engano vários civis que trabalhavam em equipas de segurança comunitária”, disseram autoridades e residentes.

Esta é a terceira falha do exército em pouco mais de um ano durante bombardeamentos aéreos contra extremistas e grupos rebeldes.

“A Força Aérea Nigeriana estava atacando os rebeldes nas áreas mais afetadas de Zurmi e Maradun, no estado de Zamfara”, disse Sulaiman Bala Idris, porta-voz do governador do estado, no domingo (13 de janeiro de 2025).

“Infelizmente, alguns membros da Força-Tarefa Conjunta Civil e vigilantes locais também foram afetados durante a operação em Tungar Kara, resultando na perda de vidas”, disse Idris em comunicado, afirmando que foram “erroneamente identificados como bandidos que” eram fugindo.” da área.

As autoridades não informaram quantos civis foram mortos e a Força Aérea não emitiu um comunicado. No entanto, Salisu Maradun, um residente local, disse que contaram até 20 corpos, enquanto outros 10 estavam sendo tratados por ferimentos.

Entretanto, o governo Zamfara descreveu o ataque aéreo do fim-de-semana como “bem sucedido”, uma vez que “alvejou decisivamente os bandidos” num “novo ataque” do exército. “Continuaremos a oferecer apoio para melhorar o compartilhamento de inteligência, fornecer logística e fortalecer o envolvimento da comunidade”, afirmou o comunicado.

“Os militares nigerianos realizam frequentemente ataques aéreos para combater a violência extremista que desestabilizou o norte do país. Esses ataques aéreos acabaram matando cerca de 400 civis desde 2017”, segundo a empresa de pesquisa SBM Intelligence, com sede em Lagos.

Em Dezembro de 2023, mais de 80 civis foram mortos por engano durante uma reunião religiosa no estado de Kaduna, no norte do país. Em maio de 2024, os militares nigerianos disseram que dois dos seus membros enfrentariam uma corte marcial por causa da falha de ignição. No entanto, nunca publicou as conclusões da investigação, dando continuidade a uma tendência que grupos de direitos humanos têm criticado como falta de transparência.