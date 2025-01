Ataque ao complexo presidencial do Chade deixa 19 mortos

Uma fotografia tirada em 18 de junho de 2013 mostra uma vista do Palácio Presidencial com o brasão de armas da capital do Chade, N’Djamena. Os confrontos entre as forças de segurança e homens armados que lançaram um ataque ao palácio presidencial do Chade em 8 de janeiro de 2025 deixaram 19 mortos, incluindo 18 dos agressores, disse o governo. | Crédito da foto: AFP

Homens armados tentaram invadir o complexo presidencial na capital do Chade, N’Djamena, na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), desencadeando uma batalha que deixou 18 agressores e um segurança morto, disse o governo.

AFP Jornalistas ouviram tiros perto do local e viram tanques na rua, enquanto fontes de segurança relataram que homens armados tentaram invadir o complexo.

Mais tarde, o governo disse que 19 pessoas morreram nos combates, das quais 18 eram membros da unidade de comando de 24 homens que lançou o ataque.

“Houve 18 mortos e seis feridos” entre os agressores “e sofremos uma morte e três feridos, um deles gravemente”, disse o porta-voz do governo e ministro das Relações Exteriores, Abderaman Koulamallah. AFP.

Horas depois do tiroteio, Koulamallah apareceu num vídeo postado no Facebook, cercado por soldados e com uma arma no cinto, dizendo que “a situação está completamente sob controle… a tentativa de desestabilização foi reprimida”.

Uma fonte de segurança disse que os agressores eram membros do grupo jihadista Boko Haram, mas Koulamallah disse mais tarde que “provavelmente não” eram terroristas, descrevendo-os como “Pieds Nickeles” bêbados, uma referência a uma história em quadrinhos francesa com criminosos infelizes.

Ele disse que atacaram quatro guardas antes de entrar no complexo presidencial, onde foram “facilmente dominados”, acrescentando que os agressores sobreviventes estavam “completamente drogados”.

O Chade, um país sem litoral, está sob regime militar e enfrenta ataques regulares do Boko Haram, especialmente na região ocidental do Lago Chade, que faz fronteira com Camarões, Nigéria e Níger.

Recentemente, ele encerrou um acordo militar com a antiga potência colonial França e foi acusado de interferir no conflito que assola o vizinho Sudão.

Várias fontes de segurança disseram que um comando armado abriu fogo dentro da presidência na tarde de quarta-feira, por volta das 19h45 (18h45 GMT), antes de ser invadido pela guarda presidencial.

Todas as estradas que levam à presidência foram bloqueadas e tanques puderam ser vistos nas ruas, segundo relatório AFP jornalista no local.

Enquanto os civis deixavam o centro da cidade em carros e motocicletas, policiais armados foram vistos em vários pontos do distrito.

Horas antes do tiroteio, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniu-se com o presidente Mahamat Idriss Deby Itno e outros altos funcionários.

Deby estava no complexo no momento do ataque, segundo Koulamallah.

As últimas bases francesas no Sahel

A antiga colónia francesa acolheu as últimas bases militares francesas na região conhecida como Sahel, mas no final de Novembro o Chade encerrou os acordos de defesa e segurança com Paris, chamando-os de “obsoletos”.

Cerca de mil soldados franceses estavam estacionados no país e estão em processo de retirada.

A França foi anteriormente expulsa de três países do Sahel governados por uma junta hostil a Paris: Mali, Burkina Faso e Níger.

O Senegal e a Costa do Marfim também pediram à França que abandonasse as bases militares no seu território.

Tal pai tal filho

O tiroteio eclodiu menos de duas semanas depois de o Chade ter realizado eleições gerais apertadas que o governo saudou como um passo fundamental para acabar com o regime militar, mas que foram marcadas por uma baixa participação e acusações de fraude por parte da oposição.

Um apelo da oposição aos eleitores para boicotarem as urnas deixou o campo aberto para candidatos alinhados com o presidente, que foi levado ao poder pelos militares em 2021 e depois legitimado nas eleições presidenciais de Maio, que os candidatos da oposição denunciaram como fraudulentas.

Deby assumiu o poder após a morte de seu pai, que governou o país com mão de ferro durante três décadas.

O país desértico é produtor de petróleo, mas ocupa o quarto lugar no último lugar no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas.

Para consolidar o seu controlo no poder, Deby reorganizou as forças armadas, historicamente dominadas pelos Zaghawas e pelos Gorane, o grupo étnico da sua mãe.

Na frente diplomática, procurou novas parcerias estratégicas, nomeadamente com a Rússia e a Hungria.