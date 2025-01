Ataque com faca na Baviera, pelo menos 2 mortos: um é criança

Duas pessoas, incluindo uma criança, morreram num ataque com faca em Aschaffenburg, na Baviera. Isso é relatado pelo Bild. O ataque ocorreu no Parque Schöntal, no centro da cidade.

As vítimas são um homem de 41 anos e uma criança de 2 anos, além de duas pessoas gravemente feridas que foram levadas ao hospital para tratamento. A polícia alemã afirma ter detido um homem, alegado autor de um ataque num parque em Aschaffenburg. Não há outros suspeitos.

O homem preso pelo ataque é um afegão de 28 anos. A polícia local confirmou isso à ANSA.

As razões do ataque ainda não estão claras. O movimento do trem na Estação Sul da cidade foi interrompido quando o suspeito tentou fugir pelos trilhos.

A segunda pessoa inicialmente parada pela polícia não tinha parentesco e atualmente é considerada uma testemunha. Após o ataque, o parque – considerado perigoso e, portanto, sob vigilância policial – foi fechado ao público. Como o suspeito, atualmente sob custódia, aparentemente tentou primeiro escapar pelos trilhos, o movimento do trem também foi bloqueado.

Segundo a polícia, os moradores não correm mais perigo.

Segundo a mídia, o agressor tinha como alvo um grupo de crianças



O agressor que esfaqueou hoje várias pessoas num parque em Aschaffenburg, na Baviera, onde um homem e uma criança de dois anos morreram, aparentemente tinha como alvo um grupo de crianças de um jardim de infância. Isso é relatado pela Spiegel.

A polícia deteve o afegão Enamullah O., de 28 anos, que se acredita viver num centro para requerentes de asilo. No passado, descobriu-se que o jovem sofria de patologia mental. Todos os elementos ainda não foram confirmados pela polícia, que, quando questionada se se tratava de terrorismo, respondeu à ANSA: “Ainda não podemos confirmar nem negar”.

