Ataque de faca de Saif Ali Khan: o intruso tornou-se agressivo, mas não tocou nas joias, Kareena disse à polícia

Atriz de Bollywood Kareena Kapoor no Hospital Lilavati, onde o ator Saif Ali Khan foi internado após ser ferido em um ataque de um intruso com uma faca, em Mumbai | Crédito da foto: PTI

A esposa e atriz de Saif Ali Khan, Kareena Kapoor Khan, informou à polícia que o intruso que entrou em sua casa em Mumbai tornou-se agressivo durante a briga, mas não tocou nas joias que estavam à vista, disse um oficial no sábado (18 de janeiro de 2025).

A polícia registrou o depoimento da atriz após o ataque ao apartamento do casal de estrelas de Bollywood em Bandra, na madrugada de quinta-feira, disse a autoridade.

Um intruso atacou Khan (54) depois de entrar em seu apartamento no 12º andar do edifício Satguru Sharan. O ator sofreu diversas facadas, inclusive no pescoço, e foi levado às pressas para o Hospital Lilavati, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência.

A responsável disse que Kareena, no seu depoimento, disse que o intruso se tornou muito agressivo durante a briga com Saif, esfaqueando-o várias vezes. Ele, porém, não tocou nas joias que estavam à vista.

Ele disse que a polícia ainda não registrou a declaração de Khan.

Após o incidente, a irmã de Kareena, a atriz Karishma Kapoor, levou-a para sua residência em Khar, disse a autoridade.

A polícia formou mais de 30 equipes para localizar o agressor, que permanece foragido mais de 48 horas após o incidente.