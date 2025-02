Os pistoleiros abriram fogo contra um ônibus que transportou israelenses na Cisjordânia ocupada na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025), matando pelo menos três pessoas e machucando mais sete. A violência aumentou no território desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, fora de Gaza, ligou a guerra atual lá.

O ataque ocorreu na vila palestina de Al-Funduq, em uma das principais estradas leste-oeste que atravessou o território. O serviço de resgate de Magen David Adom de Israel disse que duas mulheres de 60 anos e um homem de 40 anos foram mortas, e os militares disseram que estava procurando os atacantes.

Os palestinos realizaram dezenas de tiroteios, esfaqueados e ataques com a moldura do carro contra os israelenses nos últimos anos. Israel lançou ataques militares próximos através do território que frequentemente desencadeia o Gunblety com militantes. Também houve um forte aumento nos ataques contra os palestinos pelos colonos israelenses, o que leva os Estados Unidos a impor sanções.

O Ministério da Saúde da Palestina diz que pelo menos 838 palestinos foram mortos pelo incêndio israelense na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza. A maioria parece ter sido militantes mortos em batalhas com tropas israelenses, mas os mortos também incluem participantes de protestos violentos e espectadores civis.

O primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu “chegar aos assassinos desprezíveis” por trás do ataque de segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) e “resolver contas com eles e com todos que os ajudaram. Ninguém será salvo”.

O Hamas elogiou o ataque em comunicado, mas a responsabilidade por não foi afirmada.

Israel capturou Bank, Gaza e Jerusalém a leste na Guerra Ocidental de 1967, e os palestinos querem os três territórios para seu futuro estado.

Cerca de 3 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia sob um governo militar israelense aparentemente aberto, com a autoridade palestina reconhecida internacionalmente que gerencia os centros populacionais.

Mais de 500.000 colonos com cidadania israelense vivem em mais de 100 assentamentos em todo o território, desde pequenos avanços a extensas comunidades que se assemelham a subúrbios ou pequenas cidades. A maioria da comunidade internacional considera ilegal assentamentos.

Enquanto isso, a guerra em Gaza está furiosa sem fim, embora, de acordo com os relatórios, tenha havido um progresso recente em conversas longas, destinadas a um incêndio alto e ao lançamento de reféns.

A guerra começou quando os militantes liderados pelo Hamas invadiram a fronteira em um ataque surpresa massivo há quase 15 meses, matando cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis e sequestradas por volta de 250. Cerca de 100 reféns ainda estão dentro de Gaza, pelo menos um terço dos quais são acreditava que ele está morto.

A ofensiva aérea e de terras de Israel matou mais de 45.800 palestinos em Gaza, segundo as autoridades de saúde locais, que dizem que mulheres e crianças representam mais da metade das pessoas mortas. Eles não dizem quantos dos mortos eram militantes. O exército israelense diz que matou mais de 17.000 combatentes, sem fornecer evidências.

O Hamas sofreu perdas importantes, mas se reagrupou repetidamente após operações israelenses. Os militantes demitiram três projéteis para Israel de Gaza na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025), um dos quais foi interceptado, disse o militar. Não houve relatórios de vítimas.

A guerra destruiu vastas áreas de Gaza e deslocou 90% da população do território de 2,3 milhões, muitas vezes várias vezes. Centenas de milhares estão apoiando um inverno frio e chuvoso em campos de campanha ao longo da Ventosa Costa. Pelo menos sete bebês morreram de hipotermia devido às condições difíceis, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

Grupos de ajuda dizem que as restrições israelenses, combate contínuo e colapso da lei e ordem em muitas áreas dificultam a oferta desesperadamente necessária de alimentos e outras assistências.