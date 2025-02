Ataque em Munique, 36 feridos. Polícia: “Orientação islâmica do suspeito”

Há 36 pessoas que ficaram feridas ontem depois que o carro superou a multidão em Munique. No entanto, a polícia especifica que o número pode subir. Dois dos feridos, incluindo uma criança, estão em risco de vida de acordo com o que Christian Huber diz, vice -presidente da polícia da Baviera. Em uma entrevista coletiva, a polícia confirmou a dinâmica: o carro motriz do homem passou pelo carro da polícia e depois acelerou e surpreendeu a última parte da demonstração da União Verdi.

Gabriele Tilmann, um juiz que coordena a investigação, disse que o jovem afegão admitiu que ele intencionalmente começou na multidão e falou da “orientação islâmica” do suspeito. O homem não tem antecedentes criminais, ele tinha permissão para residir e, de acordo com a polícia, ele é um homem religioso. Ainda não há motivos para acreditar que ele tenha cúmplices ou faz parte da rede, especialmente não há evidências de que faça parte de organizações como um Estado Islâmico.

A polícia e o promotor que conduzem uma investigação confirmaram que havia razões para acreditar que um jovem afegão era uma pessoa “religiosa” e foi capaz de agir com base na ideologia islâmica. O homem gritaria no momento da “prisão de Allah é ótima”, mas o material atualmente em posse de investigadores ainda deve ser completamente classificado, o material em uma língua estrangeira é principalmente.

Steinmeier: “Um terrível ato de violência abalado pelo Mônaco”



O presidente federal Frank-Walter Steinmeier visitou um lugar onde um homem investiu uma multidão de manifestantes de Verdi Union ontem. Steinmeier, acompanhado pelo presidente da Bavaria Markus Söder, assistiu um minuto de silêncio. Steinmeier também disse: “Um terrível ato violento abalado pela cidade de Munique.

O atacante feriu 30 pessoas, incluindo crianças, algumas das quais são sérias. No evento, ele começou com o carro, provavelmente para machucar ou matar pessoas sem distinção. A brutalidade deste ato nos perturbou e nos deixa sem uma palavra! Minhas condolências vão a todas as vítimas e suas famílias. Desejo uma recuperação rápida e completa ferida ”.

Steinmeier também agradeceu às forças policiais e rapidamente atingiu os socorristas.

