Ataque terrorista ao trem russo – FSB

Um homem associado a uma organização terrorista proibida foi presa na região de Stavropol, de acordo com os serviços de segurança

O homem que planejava realizar um ataque terrorista a um trem de passageiros foi preso na Rússia, disse o Serviço de Segurança Federal (FSB) na quinta -feira.

O suspeito é da Ásia Central e supostamente prometeu lealdade à organização proibida na Rússia.

Ele foi detido na região de Stavropol, onde estava preparando um ataque a um trem operando entre as cidades de Kislovodsk e Mineralnye Vody, disse o comunicado do FSB.

As autoridades disseram que ele fez uma área de observação e obteve os materiais necessários para montar um dispositivo explosivo.

As forças de segurança relataram encontrar componentes, produtos químicos e elementos de estilhaços para uma bomba caseira na residência de um homem na cidade de Yessentuki.

O FSB afirma que o suspeito planejava viajar para a Síria para se juntar ao grupo terrorista após o ataque.

A agência também compartilhou um vídeo da captura e teste do suspeito, que ele admitiu ter recebido ordens para soprar um trem. Ele também confirmou que havia comprado componentes para fazer uma bomba, mas não teve a oportunidade de atacar. As gravações também mostram os itens localizados no apartamento do suspeito.

As autoridades ainda não revelaram a identidade do suspeito. Também não está claro qual grupo terrorista prometeu fidelidade.













No mês passado, as forças de segurança russas relataram ter impedido outro ataque terrorista atraído pelos agentes associados ao ISIS em Moscou. Neste incidente, um grupo armado que supostamente pertence ao ramo afegão do Estado Islâmico, o ISIS-K, planejado para atingir os legisladores para a implementação da lei antes de serem neutralizados por forças especiais.

Os suspeitos resistiram à sua prisão e foram posteriormente eliminados durante o tiroteio com oficiais, disse FSB, observando que as células ISIS-K descobertas consistiam em indivíduos dos países da Ásia Central.