Um ataque contra um mercado aberto na cidade sudanesa de Omdurman para um grupo paramilitar matou 54 pessoas e feriu pelo menos 158, disseram as autoridades de saúde no sábado (1 de fevereiro de 2025.) O ataque das Forças de Apoio Quick (RSF) no mercado de sabrein foi o último de uma série de ataques mortais na guerra civil intensificada que destruiu o país do nordeste da África.

Não houve comentários imediatos do RSF, que luta contra as forças armadas desde abril de 2023. Khalid al-Alisir, porta-voz da cultura MOF e do governo, condenou o ataque, dizendo que as vítimas incluíam muitas mulheres e crianças. Ele disse que o ataque causou destruição generalizada.

“Este ato criminoso aumenta o registro sangrento dessa milícia”, afirmou ele em comunicado. “Constitui uma violação descarada da lei humanitária internacional”. A União do Médico do Sudão disse que uma concha de argamassa atingindo medidores (jardas) do Hospital Al-Naw, que recebeu a maioria das baixas no mercado. Ele disse que a maioria dos corpos era de mulheres e crianças, acrescentando que o hospital tem uma escassez significativa de equipamentos médicos, especialmente cirurgiões e enfermeiros.

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo correspondente Nezar Bogdawi na Arábia Saudita, Propriedade Para a TV Arabiya Eles mostraram vários corpos numerados e colocados ao lado do outro fora do hospital. Os feridos que foram tratados, alguns no chão do hospital, incluíam um homem com um ferimento no peito, outro com uma perna e um homem com uma lesão na cabeça.

Na semana passada, cerca de 70 pessoas morreram em um ataque de RSF no único hospital funcional da cidade sitiada de El Estrah, na região oeste de Darfur. O conflito matou mais de 28.000 pessoas, forçou milhões a fugir de suas casas e deixou algumas famílias comendo grama em uma tentativa desesperada de sobreviver enquanto a fome Barre partes do país.

De acordo com grupos das Nações Unidas e grupos de direitos das Nações Unidas e grupos de direitos das Nações Unidas, as atrocidades brutas marcaram, incluindo a morte e a violação das Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional disse que estava investigando supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os Estados Unidos acusaram o RSF e seus proxies de cometer genocídio na guerra.

Nos últimos meses, o RSF sofreu vários golpes no campo de batalha, dando aos militares a vantagem na guerra. Ele perdeu o controle de muitas áreas em Jardum, a cidade irmã de Omdurman, da capital e das províncias orientais e centrais. Os militares também recuperaram o controle da cidade de Wad Medani, a capital da província de Gezira e a maior refinaria de petróleo do país.