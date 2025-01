Até Dawn Trailer provoca terror de ação ao vivo da Sony baseado em um videogame

Sony lançou o trailer oficial de Até o amanhecerFilme de terror live-action da Sony baseado no videogame PlayStation Studios.

“Um ano depois de sua irmã Melanie desaparecer misteriosamente, Clover e seus amigos vão para o vale remoto onde ela desapareceu em busca de respostas. Explorando um centro de visitantes abandonado, eles são perseguidos por um assassino mascarado e horrivelmente assassinados um por um… apenas para acordar e voltar no início da mesma noite”, diz a sinopse da Sony. “Presos no vale, eles são forçados a reviver o pesadelo repetidas vezes, só que cada vez que a ameaça assassina é diferente, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Com a esperança diminuindo, o grupo logo percebe que ainda tem um número limitado de mortes e que a única maneira de escapar é sobreviver até o amanhecer.

Assista ao trailer de Until Dawn abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer de Until Dawn?

O trailer destaca a abordagem do filme ao videogame baseado em escolhas, onde as escolhas dos personagens no jogo levam a diferentes resultados e finais. O filme altera essa mecânica ao fazer com que os personagens recomecem no início da noite após sua morte. É semelhante a estar preso em um loop temporal. A única saída é sobreviver até o amanhecer.

Until Dawn é estrelado por Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A’zion, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Maia Mitchell e Peter Stormare, que dublaram o personagem Dr.

David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation) dirige Until Dawn a partir de um roteiro de Blair Butler e Gary Dauberman. Os produtores incluem Sandberg, Dauberman, Mia Maniscalco, Lotta Losen, Roy Lee, Asad Qizilbash e Carter Swan. Charles Miller e Hermen Hulst estão listados como produtores executivos.

Até Dawn estreia nos cinemas em 25 de abril de 2025.