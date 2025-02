Athawale se opõe ao plano de Maharashtra Govt, diz que o primeiro -ministro considera que tudo é o mesmo

O Ministro da União, Ramdas Ahawale, no domingo (16 de fevereiro de 2025) se opôs ao movimento do governo de Maharashtra para escrever uma lei para interromper a “jihad”.

“Love Jihad” é ​​um termo usado por trajes corretos para reivindicar a conspiração dos homens muçulmanos para transformar as mulheres hindus através do casamento.

O governo de Maharashtra emitiu uma resolução do governo (GR) que indica que um comitê liderado pelo Diretor Geral de Polícia (DGP) sugerirá medidas para abordar as queixas de “Love Jihad” e conversões forçadas.

Também analisará aspectos e leis legais emoldurados em outros estados e recomendará a legislação para evitar tais casos.

Explicado | Quais são as leis existentes sobre conversões religiosas?

“É errado chamar os sindicatos inter -religiosos, como a jihad de amor. Deve haver uma disposição para evitar conversões. Deve ser tomadas medidas para evitar a interrupção da harmonia social e religiosa”, disse o ministro da justiça social e o empoderamento do União A Jornalistas

“O primeiro -ministro Narendra Modi considera todos iguais e iniciou medidas bem -sucedidas para todos. Os muçulmanos também se beneficiam. O primeiro -ministro Modi é contra os muçulmanos extremistas e não na comunidade”, acrescentou o chefe do Partido Republicano da Índia (A).

Também existem casamentos intercostos, o Sr. Athawale, cujo partido é membro da Aliança Nacional Democrata liderada pelo BJP, disse ele.

Os repórteres que falam em Nagpur no início do dia, o primeiro -ministro Devendra Fadnavis disse que não havia nada de errado com casamentos inter -religiosos, mas medidas contra alianças de casamento por fraude e identidade falsa devem ser tomadas.

O CM disse que o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior de Kerala fizeram observações sobre a realidade da “jihad do amor”.

Enquanto isso, falando nas pesquisas do corpo local, Athawale disse que o RPI (a) seria jogado de forma independente se não for dado espaço no governante Mahayuti, que inclui o BJP, Sena Shiv Sena de Eknath Shinde e o jogo Ajit Pawar Pawar Nationalist .

As pesquisas cívicas são devidas em várias cidades do estado desde o início de 2022.

O Sr. Athawale também disse que não havia necessidade da reunião entre o BJP MLA Suresh Dhas e o ministro do PNC Dhananjay Mundo.

O Sr. Munde está sob fogo dos líderes da oposição e da aliança dominante, incluindo o Sr. Dhas, depois que o assistente próximo do ex -Walmik Karad foi preso em um caso de extorsão ligada ao assassinato brutal de Beed Sarpanch Deshmukh em 9 de dezembro.

A reunião ocorre quando o ministro enfrenta calor político pelo assassinato, disse Athawale.

Um réu no caso de assassinato ainda está fugindo, disse ele.