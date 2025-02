Atirar em uma escola adulta, 10 mortes na Suécia

Aulas terroristas em Orebro, no centro da Suécia: logo após o meio -dia, ataques automáticos de armas são reaparecidos no campus da cidade, que também possui vários centros de treinamento para adultos, além de migrantes. Centenas de professores e estudantes estão envolvidos em aulas, escondidas debaixo das mesas. Outros fogem de fora, os vídeos mostram dezenas de pessoas correndo em um ritmo de neve enquanto os tiros ressoam. No final, o orçamento é de cerca de dez mortes, o número de lesões não especificadas. O episódio mais sangrento de tiro em massa ao longo da história sueca. Entre os mortos está o autor do ataque que cometeria suicídio, enquanto “a identificação das vítimas ainda está em andamento”, a polícia fez à noite.

Killer, que, de acordo com a mídia de Estocolmo, tinha 35 anos, “não tinha precedentes, não era conhecido pela polícia e não pertencia às gangues criminosas”, disse o chefe de polícia Orebro, Roberto Eid Forest, em entrevista coletiva em uma entrevista coletiva Sem fornecer mais detalhes, muito menos o motivo para derrota. Agentes, em ambientes de guerra, fizeram uma pesquisa na casa onde o atacante morava ao vivo. “Eu não sei nada sobre isso”, disse o pai a repórteres que o contataram assim que ele chegou à cena do ataque. “É realmente preocupante. O que aconteceu?

Vídeo Suécia, atirando na escola: seis pessoas feridas

Uma foto do massacre ainda está cheia de nuvens: o atacante começaria a fogo com uma arma automática, as autoridades não revelaram o tipo, logo após entrar no campus. “Ele agiu sozinho”, disse um gerente de polícia que descartou que era um ato terrorista também baseado em descobertas com os serviços secretos da Terra. A estrutura, a área de Raffberg, é um centro de treinamento para adultos que não concluiu escolas primárias ou secundárias. E também existem outros centros educacionais, como os de cursos suecos para migrantes. Fotos de armas de fogo lançaram pânico: o professor trouxe seus 15 alunos para fora e correu. Então ele começou a ver outras pessoas que arrastaram corpos sangrentos para fora do prédio. Enquanto isso, outros alunos e professores enviaram os alarmes a amigos e colegas e os avisaram para continuar. “Estou escondido na sala, atirando, te amo”, escreveu o professor que temia o pior. “Ouvimos muitos tiros, então foi um longo período de paz, quase meia hora. Então os tiros novamente ”, disse dois outros professores que se barricaram no escritório. No geral, seis instituições foram isoladas pela polícia por várias horas que temiam que o assassino pudesse ser o assassino. Então o pesadelo está terminado, as dezenas deixaram a estrutura.

Vídeo Suécia, atirando na escola em Orebro: pelo menos 6 feridos

“São atrocidades terríveis”, comentou o rei sueco Gustavo. “É um dia muito doloroso para toda a Suécia”, disse o primeiro -ministro, Ulf Kristerson: “Meus pensamentos também vão para todos aqueles cujo dia escolar normal foi transformado em terror. Um pesadelo que ninguém deveria viver. “Agora cabe aos investigadores lançar a luz no massacre”, porque muitas perguntas permanecem sem resposta “, o primeiro -ministro ficou. Os ataques nas escolas são muito raros na Suécia. Segundo estimativas oficiais, 10 mortos em 7 episódios de violência foram contados de 2010 a 2022.

Reprodução reservada © Copyright ANSA