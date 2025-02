Ativando o choque no tribunal, diz -se que Razman Arif é um “advogado dos subúrbios”

VIVA -Hotman Paris zombou abertamente do Razman Arif Nasion com o advogado do suburige chamado. Como um famoso advogado que já tem um ótimo nome, Hotman Paris sente que sua carreira e horas de vôo no mundo da lei são muito melhores do que o advogado de Vadel Badjideh.

Hotman Paris avaliou que Razman Arif só ousou lidar com pequenos casos e nem estava relacionado a pessoas importantes como ele. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

“Eu não sei, é um subúrbio”, Hotman Paris disse na televisão, citado na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

“Os subúrbios, a prática na área de pequenos casos, casos de mudança, depois” Adicionado.

 Prace! Momento do raciocínio para re -unlerar serang Hotman Paris na sala do tribunal Foto: Captura de tela do Instagram @lambe_turh

Um exemplo de casos em que Hotman Paris é muito trivial é o problema de Vadel Badjidh e Nikita Mirzani.

Hotman Paris se perguntou por que Razman Arif queria ser um defensor de Vadel Badjidh com alegria com uma taxa que poderia ser livre.

Segundo Hotman Paris, Razman só procurou popularidade para que seu nome permanecesse viral e aparecesse nas redes sociais. Hotman Paris mostrou seu caso, o que era muito maior. Ele afirmou que sempre lida com os problemas de grandes pessoas na Indonésia.

“Por exemplo, o oponente de ontem com sua filha Nikita, sim, isso é muito livre. O importante é entrar em Medos aqui e ali. Se eu sou advogado de 1000 dragões”, “” Hotman Paris disse.

“Se Hotman está em todo o mundo para ser advogado”. Ele continuou.

Recentemente, houve um choque no tribunal onde Arif quase atacou Hotman Paris, que estava sentado na cadeira de testemunhas.

Ambos estavam envolvidos em um caso de difamação porque Hotman Paris informou seu oponente.

Por outro lado, Razman Arif disse que não tem medo de Hotman Paris ou seria condenado à prisão.

No entanto, de acordo com Hotman Paris, a declaração realmente mostrou a condição de Razman Arif, que tinha muito medo de definhar depois dos bares.

“Sua declaração era precisamente, ele era mais poderoso que um psicólogo porque estava revisando as pessoas há 38 anos. Sua declaração realmente o descreveu com muito medo de ir para a prisão. Ele estava com muito medo. Então ele estava nervoso”. Hotman Paris explicou.

“Descreva o psiquiátrico que tem medo de ser um prisioneiro”. Concluído.