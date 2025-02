Grace tem várias facetas, a facilidade sem pressa está entre elas. Nos 22 metros, David Gower o personificou, trazendo uma suavidade de seda para Strokeplay, até para fazer seções. No céu, o cometa preto representa graça com seus deslizamentos de terra fluidos, uma mudança de direção sem esforço. No porto esportivo, o Black Comet se orgulha de suas habilidades de vôo. Até os corvos que os incomodam são levados a imitar o vôo de fluxo do cometa preto. Olhe de perto, você pegaria alguns membros do Corvus Spelendens tentando deslizamentos de terra, revelando uma admiração inconsciente pelas habilidades de voo da Black Kite.

Quando alguém tem um lar para se defender, os mais pequenos para cuidar, podem atuar fora da natureza se a situação exigir. Eles empurrariam Effonnter, abandonando a graça, se isso mantivesse sua fazenda cantando pacificamente.

Uma pipa preta que vai ao seu ninho em um pilão na estrada principal em Perumbbakam, que carrega uma pedra, em 30 de janeiro de 2025. Foto: Prince Frederick | Crédito da foto: Prince Frederick

Na estrada principal de Perumbakkam, cerca de dois pilões ao lado de um canal que começa uma viagem a Okkiyam Maduvu, os Black Comets ocasionalmente aceleram seu voo. Eles têm ninhos para defender. São cometas negras cujos cartões de chamada indicam locais em Chennai, ao contrário de uma vasta seção de cometas negras que vão para Chennai da Índia ocidental, escapando do sudoeste de Monzón e voltam para casa quando a monção se passou. Esses cometas negras constroem ninhos e criam seus jovens em Chennai.

Uma pipa preta que aumenta seu ninho em um pilão na estrada principal de Perumbbakam em 30 de janeiro de 2025. Foto: Prince Frederick | Crédito da foto: Prince Frederick

As imagens mostram uma pipa preta que carrega o que parece uma pequena pedra para o ninho em um pilão na estrada principal em Perumbakkam. Sabe -se que os Raptors constroem ninhos resistentes, para colocá -lo suavemente, construindo -os com material que mal acende com a noção de amortecimento. Em estilo característico, este ninho de cometas negras tem cabos metálicos oxidados e uma variedade de outros objetos rígidos. Essa pipa preta estava fazendo saídas apressadas ao redor do pilão segurando seu ninho antes de se estabelecer para adicionar a nova peça, provavelmente uma pedra, ao leito do ninho e depois sentar -se em agachamento no ninho, provavelmente incubam ovos. Fotos: Prince Frederick