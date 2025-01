Ativista da OBC critica Jarange Patil e BJP MLA Dhas pelo caso de assassinato de Beed Sarpanch

O ativista do OBC Laxman Hake na quarta-feira (8 de janeiro de 2024) atacou o ativista da cota Maratha Manoj Jarange-Patil e o BJP MLA Suresh Dhas por supostamente minimizar a gravidade do assassinato de Santosh Deshmukh, sarpanch da vila de Massajog no distrito de Beed, em Maharashtra. Deshmukh foi supostamente sequestrado e torturado até a morte em 9 de dezembro de 2024 por se opor a tentativas de extorsão contra uma empresa de energia ligada a um projeto de moinho de vento. Até agora sete suspeitos foram presos.

O incidente assumiu um tom relacionado com a casta, uma vez que Deshmukh veio da comunidade Maratha, enquanto a maioria dos acusados ​​pertencia à comunidade Vanjari, um grupo OBC dominante em Beed.

O caso intensificou as tensões políticas com líderes dos partidos no poder e da oposição, incluindo Dhas, que apelou à demissão do líder do Partido do Congresso Nacionalista (NCP) e ministro de estado Dhananjay Munde, um líder Vanjari. Os líderes alegam que Valmik Karad, assessor de Munde, está envolvido no caso.

Falando numa reunião de condolências no distrito de Chhatrapati Sambhajinagar (antiga Aurangabad), Hake acusou Jarange e Dhas de politizar o incidente. “Manoj Jarange-Patil e Suresh Dhas menosprezaram a gravidade do assassinato de Santosh Deshmukh. Onde estava o Sr. Dhas quando agentes da polícia foram atacados em Antarwali Sarati durante a agitação das quotas Jarange-Patil? disse.

Hake prosseguiu afirmando que a posição de Dhas mudou após as eleições para a Assembleia de Maharashtra. “O Sr. Dhas trabalhou contra o sucesso do Sr. Munde, mas agora está se esforçando para bloquear sua nomeação como ministro da tutela de Beed”, alegou.

Condenando a crescente retórica baseada nas castas em torno do caso, o Sr. Hake disse: “Nunca nos entregamos à política por causa de tais incidentes, nem fornecemos apoio apenas com base na casta. No entanto, agora o veneno está sendo espalhado contra uma determinada comunidade”.

Ele acrescentou que embora o Sr. Karad tenha sido visto com vários líderes do PCN, a atenção estava injustamente focada em atacar o Sr. Munde. Hake apelou à justiça para a vítima, mas alertou que a situação estava a inspirar medo entre os membros da comunidade OBC.

Voltando a sua atenção para Jarange-Patil, Hake rejeitou-o como um “líder acidental” com pouca compreensão da questão das reservas. “No passado, os muçulmanos e os dalits eram alvos. Agora, a comunidade OBC está sob ataque”, alegou.

O ativista do OBC também criticou o supremo Sharad Pawar do PCN (SP) por não visitar a família de Somnath Suryavanshi, que morreu sob custódia judicial no distrito de Parbhani. Suryavanshi foi preso após tumultos causados ​​pela profanação de uma réplica de vidro da Constituição no mês passado.