Ativistas exigem caixas de reclamação acessíveis para trabalhadores

A Federação dos Trabalhadores Não Organizados e o Movimento pelos Direitos das Mulheres apelaram à criação de caixas de reclamações e comités acessíveis aos trabalhadores não organizados.

Isto surge depois de uma reunião de planeamento realizada em 25 de Janeiro em Chennai, onde várias organizações de assistência social das mulheres trabalhadoras discutiram a necessidade urgente de locais de trabalho, instituições educativas e espaços públicos mais seguros para as mulheres.

R. Leelavathi, secretária de estado da Federação dos Trabalhadores Não Organizados, observou que as mulheres em vários setores, como a agricultura, a construção, o trabalho doméstico e muito mais, enfrentam desafios sistémicos. Embora a Lei do Comitê de Justiça do Comitê de Prevenção de Assédio Sexual e Reclamações no Local de Trabalho exija comitês de reclamações para o trabalho organizado, esses comitês muitas vezes não funcionam, disse ela, acrescentando que a maioria das mulheres acha impossível viajar ao escritório do Coletor Distrital para registrar reclamações.

Para os trabalhadores não organizados, é um obstáculo ainda maior, uma vez que não existe uma comissão de reclamações no gabinete do Coletor Distrital, deixando-os sem uma via adequada para denunciar abusos. Isto provocou uma exigência de criação de comités locais a nível distrital e de caixas de reclamações em aldeias, vilas e cidades, disse R. Geetha, secretário-geral da Federação dos Trabalhadores Não Organizados.

Além disso, com o aumento dos relatos de assédio sexual nas instituições de ensino, os activistas exigem uma política específica dedicada à segurança das mulheres nas escolas e universidades.

Leelavathi disse que a reunião de planeamento também lançou as bases para uma próxima conferência, que reunirá representantes de mulheres trabalhadoras, activistas de direitos humanos, académicos, advogados e activistas sociais. A conferência defenderá a segurança e a igualdade em todas as áreas da vida das mulheres, com especial atenção aos direitos e à protecção das trabalhadoras.