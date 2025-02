Ator Blue Beetle Xolo Maridueña oferece a atualização da data de lançamento no novo programa

Xolo Maraduena finalmente retorna como Besouro Em uma série animada dedicada. A estrela de Cobra Kai declarou recentemente que espera repetir seu papel na renovada DCU de James Gunn em algum momento de 2026. Maraduena primeiro colocou o manto de Jaime Reyes no besouro azul de 2023 antes de redefinir a franquia para sempre.

Apesar das grandes mudanças, o ator de 23 anos parece ter preservado seu papel sob Gunn, com Xolo Maraduena novamente expressando o caráter de Blue Beetle para um próximo show de animação. De acordo com os comentários de Mariduena, os fãs podem esperar que a série seja lançada assim que no próximo ano.

Xolo Maridueña diz que o programa animado de besouro azul é branco para um lançamento de 2026

Em uma discussão recente, Xolo Maridueña revelou que a equipe por trás da série animada Blue Beetle está trabalhando incansavelmente para concluir o projeto.

Enquanto conversava com O diretoRuss Milheim, no Saturn Awards, Maraduena disse que espera que o Blue Beetle Show seja lançado em 2026. “Estou pronto para voltar. Estamos chegando a este projeto animado, com a esperança de estabelecer isso este ano para mostrar a todos no próximo ano “, A estrela de Hollywood estava subindo.

Maridueña também restaurou sua fé nas decisões de James Gunn quando perguntada sobre seu futuro na DCU. “Olha, ele tem as mãos em sua cozinha. Não quero entrar enquanto o chef faz o seu. Mas posso dizer que, uma vez que eles terminarem com esta refeição de três placas, estou pronto “, disse o ator da paternidade. Xolo Maraduena então se referiu aos comentários anteriores de Gunn, onde o cineasta confirmou que o besouro azul será” a Parte incrível do DCU no futuro! “Ele apontou:” Não tenho motivos para acreditar que ele está mentindo.

Apesar das atualizações de Maraduena, a animada série Blue Beetle ainda não recebeu uma data de lançamento oficial de seus criadores.

