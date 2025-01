Ator da terceira temporada do Squid Game revela acidentalmente (spoiler) seu destino

Park Gyu YoungA recente postagem no Instagram, agora excluída, gerou especulações sobre um grande O jogo de lula temporada 3 revelar. A foto a mostrava em um uniforme de guarda familiar, ao lado de uma figura misteriosa cuja identidade fez os fãs se perguntarem se um personagem importante da temporada anterior poderia retornar apesar de sua suposta morte.

A postagem a mostrava com um uniforme rosa de guarda ao lado de outro guarda que se parece com Kyung-seok, também conhecido como Jogador 246, interpretado por Lee Jin-wook. Os fãs rapidamente perceberam a semelhança, sugerindo que o personagem, dado como morto na 2ª temporada, poderia retornar.

Kyung-seok foi visto pela última vez no final da 2ª temporada, durante um tiroteio nas escadas, onde foi baleado e deixado para morrer. Sua personagem competiu para ganhar dinheiro para o tratamento hospitalar de sua filha, um dos principais motivadores da história. O momento da postagem no Instagram gerou reações, mas a Netflix ainda não confirmou o retorno de nenhum personagem ou detalhes do enredo para a terceira temporada.

A imagem excluída de Park oferece uma das primeiras pistas potenciais sobre a direção da 3ª temporada. A Netflix confirmou que a 3ª temporada será lançada ainda este ano, à medida que a produção avança de forma constante. O final da 2ª temporada deixou muitas perguntas sem resposta, aumentando ainda mais a expectativa para o próximo capítulo da série.

A imagem do BTS gerou novas discussões entre os fãs sobre o destino dos personagens do passado. A Netflix e os criadores do programa não comentaram, mas a semelhança do guarda com Lee Jin-wook intensificou o escrutínio dos trailers da 3ª temporada.

Como a terceira temporada do Squid Game visa abordar tramas não resolvidas, quaisquer detalhes dos membros do elenco estão atraindo muita atenção e alimentando especulações generalizadas. Os fãs ainda estão ansiosos por atualizações enquanto a Netflix se prepara para o tão esperado retorno do programa ainda este ano.