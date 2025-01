Ator de Creature Commandos explica por que (spoiler) ele morre no final

PARA Comandos de criatura estrela expressou sua opinião sobre um morte do personagem principal que acontece no fim. O programa de animação da DC terminou com um final promissor no episódio 7, que foi ao ar na quinta-feira. Estrelando Frank Grillo como Rick Flag Sr, Alan Tudyk como Doutor Phosphorus e Clayface, Zoë Chao como Nina MazurskiIndira Varma como a Noiva e Sea Gunn como Weasel e GI Robot, Creature Commandos começou a ser exibido em 5 de dezembro de 2024.

Zoë Chao explica por que Nina morre no episódio 7 de Creature Commandos

Zoë Chao, que interpreta Nina em Creature Commandos, apareceu recentemente para conversar sobre o show.

conversando com o diretoa atriz falou sobre a morte de sua personagem no final. No episódio 7 de Creature Commandos, Nina tem a tarefa de matar a princesa por meio de um ataque furtivo subaquático. Porém, este último é alertado e mata Nina. Isso faz com que a Noiva (Indira Varma) fique furiosa por ser sua única amiga verdadeira na Força-Tarefa M. Portanto, a Noiva decide vingar a morte de Nina e mata a Princesa.

Ao falar sobre como se sentiu com a morte de Nina, Chao disse que achou a história “convincente”. Ele acrescentou ainda: “James Gunn faz isso de novo. Ele vai direto ao seu coração. Muitas vezes, em histórias como essa, você às vezes perde seus personagens favoritos ou aqueles que representam o cerne da história. Então eu entendo por que ele teve que sair. “Ela era boa demais para este mundo.”

Zoë Chao explicou mais tarde por que ela sentiu que Nina encontrou seu final perfeito em Creature Commandos. A atriz afirmou que “a vida de sua personagem terminou do jeito que ela sempre viveu, o que na verdade é uma espécie de código moral que outras pessoas em seu mundo não tinham”.

Além disso, Chao sentiu que a morte de Nina traz um senso de dignidade, pois ela não “achava que ela (Nina) poderia realmente matar outro ser”.

Originalmente relatado por Ishita Verma em super-herói.